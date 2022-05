Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: il ritorno di ROBERT

Un ritorno inaspettato è in arrivo per i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! A poche settimane dalla sua uscita di scena, Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) farà infatti ritorno al Fürstenhof. E la sua non sarà una visita di cortesia… Ecco infatti cos’è accaduto negli episodi di Sturm der Liebe da poco andati in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Cornelia e Robert lasciano il Fürstenhof

Presente nella soap fin dalla primissima puntata e protagonista di ben due stagioni di Tempesta d’amore, Robert è senza dubbio uno dei simboli di Tempesta d’amore. Grazie alla simpatia e alla bravura del suo interprete (l’italo-tedesco Lorenzo Patané), nel corso degli anni questo personaggio è infatti riuscito a farsi amare dal pubblico, convincendo gli autori a riportarlo in scena più volte. Purtroppo, però, anche questo ciclo sembra che stia per concludersi.

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, nella diciottesima stagione di Tempesta d’amore il giovane Saalfeld finirà infatti nel mirino di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), che rovinerà la vita a lui e alle persone che ama. Improvvisamente innamoratasi dell’albergatore, la dark lady farà infatti di tutto per separarlo da Cornelia (Deborah Müller), arrivando addirittura a tentare di far rinchiudere quest’ultima in un ospedale psichiatrico e a fingere una gravidanza.

Alla fine gli intrighi di Ariane verranno alla luce e Robert potrà dunque ricongiungersi con la sua amata. Il trauma dell’accaduto, però, porterà Cornelia a decidere di lasciare il Fürstenhof per non dover mai più incontrare la Kalenberg. E a quel punto Saalfeld deciderà di seguire la fidanzata, uscendo così di scena insieme a lei. Il suo, però, non sarà un addio…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Robert partecipa al processo contro Ariane

Mentre Robert cercherà di rifarsi una vita insieme a Cornelia (a cui nel frattempo ha chiesto di sposarlo), Werner (Dirk Galuba) e Christoph (Dieter Bach) uniranno le forze per liberarsi una volta per tutte di Ariane… e questa volta ci riusciranno!

Grazie ad un piano rischioso, i due albergatori smaschereranno infatti i crimini della dark lady, che verrà finalmente arrestata. Seguiranno momenti ad altissima tensione (incluso un rocambolesco tentativo di evasione), ma alla fine la Kalenberg dovrà presentarsi davanti al giudice per rispondere delle proprie azioni. E sarà allora che ricomparirà in scena Robert!

Nel corso della puntata 3853 (in onda in Germania il prossimo 22 giugno), Robert farà dunque ritorno a Bichlheim per prendere parte al processo contro Ariane. A sorpresa, però, l’uomo rifiuterà di farsi dire dagli avvocati cosa dichiarare di fronte al giudice, sostenendo di avere fiducia nella giustizia. Tale fiducia sarà ben riposta oppure si tratterà di un grosso errore? Ma, soprattutto, un’eventuale condanna della Kalenberg potrebbe convincere Robert e Cornelia a fare ritorno al Fürstenhof?