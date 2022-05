Anticipazioni puntate tedesche Tempesta d’amore: bacio tra MICHAEL a CAROLIN

Si fa sempre più appassionante il triangolo amoroso della diciottesima stagione di Tempesta d’amore con al centro Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)! Nelle prossime puntate tedesche della soap, il medico si avvicinerà infatti pericolosamente a Carolin Lamprech (Katrin Anne Heß), mettendo in pericolo la sua relazione con Rosalie Engel (Natalie Alison)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Michael si dichiara a Carolin

Non importa quanti anni siano trascorsi: alcuni amori non muoiono mai. È questo il caso per i sentimenti che legano Michael e Carolin: conosciutisi e innamoratisi durante gli studi, questi due personaggi non si dichiararono mai e si persero poi di vista per parecchi anni. Eppure, quando si ritroveranno, il tempo sembrerà non essere mai passato…

Benché felice al fianco di Rosalie, Michael quando rivedrà la Lamprecht non potrà infatti fare a meno di re-innamorarsi di lei. Una situazione che diventerà insopportabile quando la donna si trasferirà nell’appartamento che Niederbühl condivide con la fidanzata…

Determinato a combattere quei sentimenti proibiti, il medico proverà dunque a convincere Carolin ad andarsene di casa, ma senza successo. E a quel punto l’uomo non vedrà altra soluzione se non confessare alla Lamprecht di essersi innamorato di lei! E ora?

Mortificata per il disagio inconsapevolmente causato, la donna si metterà immediatamente alla ricerca di una nuova sistemazione. Un evento inaspettato, però, scombinerà ancora una volta le carte in tavola…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Michael e Carolin si baciano

Tutto inizierà quando il Fürstenhof verrà infatti sconvolto da una serie di furti che scateneranno una vera e propria caccia alle streghe. Ebbene, a causa della sua fedina penale sporca (la donna è stata infatti recentemente in prigione), Carolin finirà immediatamente in cima alla lista dei sospettati. Una situazione che la proverà molto…

Quando la Lamprecht scoprirà che persino Rosalie (con cui ha nel frattempo fatto amicizia) dubita della sua innocenza, resterà infatti profondamente ferita e a quel punto Michael proverà a mediare tra le due donne. La situazione, però, lo porterà ad avvicinarsi pericolosamente a Carolin… tanto che tra i due scatterà il bacio!

E ora? Nonostante le rassicurazioni della Lamprecht, Niederbühl sarà letteralmente tormentato dal pensiero che quest’ultima possa raccontare tutto a Rosalie. Il vero problema, però, sarà un altro: l’attrazione del medico nei confronti di Carolin non farà che crescere col passare del tempo, diventando sempre più difficile da controllare…

Rosalie scoprirà che il fidanzato si è innamorato di un’altra? E che conseguenze ci saranno per la loro storia?

(Puntate 3829-33, in onda in Germania dall’11 al 23 maggio 2022)