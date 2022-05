Anticipazioni puntate tedesche Tempesta d’amore: la sconvolgente scoperta di ROSALIE

Ingannare una donna non è semplice… specialmente se la donna in questione si chiama Rosalie Engel (Natalie Alison)! Non c’è dunque da stupirsi se, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, l’amore proibito di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) per Carolin Lamprech (Katrin Anne Heß) verrà smascherato. E, come prevedibile, le conseguenze non si faranno attendere…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Michael innamorato di Carolin

Quando Michael e Rosalie si sono ritrovati a oltre dieci anni di distanza dal loro primo incontro, tutti pensavano che per questi due personaggi fosse finalmente arrivato l’atteso happy end. Un ingresso in scena inaspettato, però, cambierà le carte in tavola…

Come vi abbiamo anticipato, nella vita del medico ricomparirà improvvisamente Carolin, sua vecchia amica nonché amore “segreto”. I due si conobbero infatti ai tempi degli studi e si innamorarono segretamente, ma non trovarono mai il coraggio di dichiararsi.

Ebbene, quando la Lamprecht si presenterà a sorpresa al Fürstenhof, risveglierà inconsapevolmente i mai svaniti sentimenti di Michael nei suoi confronti. Sentimenti che il medico proverà in ogni modo a contrastare, ma senza successo… tanto che tra i due scatterà un bacio!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Rosalie vede Michael baciare Carolin

Sconvolto dalla sua debolezza, Michael giurerà a se stesso di non cedere mai più alla propria attrazione per la Lamprecht. Ciononostante, l’uomo cadrà ben presto nuovamente in tentazione. E, purtroppo per lui, questa volta ci saranno dei testimoni…

Già insospettita dallo strano comportamento del fidanzato nei confronti della loro coinquilina, Rosalie assisterà infatti casualmente ad una scena che non avrebbe mai voluto vedere: Michael mentre tenta di baciare Carolin!

Inutile dire che la Engel resterà sconvolta di fronte a quell’evidente prova dei sentimenti del fidanzato nei confronti della Lamprecht. Invece che affrontare il medico, però, la donna deciderà di attuare una strategia molto più sottile: mostrare al suo amato quanto avrebbe da perdere lasciandola.

Questa tattica finirà per avere conseguenze che andranno ben oltre le aspettative di Rosalie…

(Puntate 3833-7, in onda in Germania dal 23 al 30 maggio 2022)