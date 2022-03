Anticipazioni puntate tedesche Tempesta d’amore: SHIRIN gelosa di GERRY e MERLE

Un nuovo, appassionante triangolo sta per movimentare le puntate tedesche di Tempesta d’amore e al centro ci sarà ancora una volta Shirin Ceylan (Merve Çakır)! Grazie alla gelosia, infatti, quest’ultima aprirà finalmente gli occhi sui suoi sentimenti nei confronti di Gerry Richter (Johannes Hut). Ecco dunque quale sarà il prossimo personaggio ad entrare a Sturm der Liebe!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Shirin, Gerry e Henning

Mentre nelle puntate attualmente in onda in Italia il suo cuore batte solo per Florian (Arne Löber), in Germania Shirin ha da tempo dimenticato il bel guardacaccia e nella sua vita sono entrati ben due uomini!

La bella Ceylan farà infatti perdere la testa sia a Henning von Thalheim (Matthias Zera) – affascinante sommelier cugino di Maja (Christina Arends) – e sia a Gerry Richter (Johannes Hut), fratello maggiore di Max (Stefan Hartmann) caratterizzato da un grande cuore ma affetto da un deficit cognitivo.

Ebbene, Shirin si legherà a entrambi i suoi spasimanti, ma in modo diverso: inizierà una relazione con Henning, mentre stringerà con Gerry “solo” una bella amicizia.

Le cose, però, sono destinate a cambiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Shirin gelosa di Merle e Gerry

Se nel rapporto tra Henning e Shirin emergeranno delle divergenze e delle problematiche sempre più difficili da risolvere, il vero punto di svolta verrà segnato dall’arrivo di un nuovo personaggio: Merle Finow (Michaela Weingartner). Come vi abbiamo anticipato, si tratta di una giovane donna in carriera che ritroverà al Fürstenhof la capacità di godersi la vita… e non solo!

Fin dal loro primo incontro, Merle si innamorerà infatti perdutamente di Gerry, a cui inizierà a fare una corte serrata. Ebbene, il giovane Richter inizierà pian piano a cedere al fascino della nuova arrivata, finendo per scambiare con lei un bacio… presto seguito da una notte insieme!

E Shirin? Come avrete intuito, la novità non farà affatto piacere alla bella Shirin, che – pur essendo felicemente fidanzata con Henning – non potrà fare a meno di ingelosirsi vedendo il “suo” Gerry insieme ad un’altra.

Il peggio però arriverà quando Shirin si ritroverà a dover pulire proprio la stanza in cui Merle e Gerry hanno trascorso la loro notte insieme… e a quel punto la sua gelosia esploderà! La Ceylan avrà finalmente capito di amare Richter? E, soprattutto, lotterà per lui?

(Puntate 3782-91, in onda in Germania dal 4 al 21 marzo 2022)