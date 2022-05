Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: grave incidente per VANESSA e MAX

Un periodo ricco di emozioni attende Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Dopo aver rischiato di veder naufragare la sua relazione con Max Richter (Stephan Hartmann), la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) si troverà infatti ad affrontare una brutta disavventura che rischierà di avere gravissime conseguenze… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vanessa e Max tornano insieme

Entrata in scena come un vero e proprio uragano stravolgendo la vita di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), Vanessa è poi tornata sotto i riflettori in occasione quando si innamorò (inizialmente non ricambiata) di Max. Da quando ha finalmente iniziato una relazione con il personal trainer, la Sonnbichler è poi passata abbastanza in secondo piano… ma solo per poco!

Nella diciottesima stagione di Tempesta d’amore la bella nipote di Alfons sarà infatti nuovamente al centro dell’attenzione a causa di una grave crisi che travolgerà la sua relazione con Max. La ragazza scoprirà infatti che quest’ultimo le ha mentito sul suo desiderio di avere figli e, come se non bastasse, Richter la tradirà anche con un’ospite del Fürstenhof!

A quel punto il rapporto tra i due sembrerà davvero giunto al capolinea, ma alla fine l’amore trionferà, grazie soprattutto all’intervento di Gerry (Johannes Hut). Come se non bastasse, i due fidanzati proveranno anche l’esperienza di essere genitori affidatari, avvicinandosi moltissimo. Come spesso accade, però, i problemi sono dietro l’angolo…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vanessa ha un incidente

I problemi inizieranno quando al Fürstenhof si verificherà un clamoroso furto… e a rimetterci sarà Vanessa! Christoph (Dieter Bach) licenzierà infatti in tronco la Sonnbichler accusandola del crimine, pur sapendo in realtà che la ragazza è innocente. Il motivo? In questo modo, spera di riuscire a stanare il vero colpevole…

Ebbene, quando finalmente la situazione si chiarirà e Vanessa potrà finalmente tornare al lavoro, un nuovo imprevisto le stravolgerà la vita: durante un’escursione in solitaria nel bosco, scivolerà in una buca, rimanendovi imprigionata!

Nonostante tutti i suoi sforzi, la Sonnbichler non riuscirà infatti ad uscire dalla sua prigione a cielo aperto e anche le sue grida d’aiuto resteranno purtroppo prive di risposta. Esattamente come accaduto a Maja (Christina Arends) in occasione del suo recente incidente nella grotta, però, Vanessa potrà contare sul magico legame dell’amore…

Anticipazioni Tempesta d’amore, news tedesche: Gerry salva Max e Vanessa

Mentre la ragazza lotterà per la propria vita, Max deciderà infatti di farle una sorpresa creando con le sue mani una collana. Ebbene, la ricerca di una pietra speciale per il gioiello porterà il giovanotto proprio nella zona in cui la fidanzata ha avuto l’incidente. E, anche se non riuscirà ad udire le sue grida d’aiuto, Richter intuirà che la sua amata è in pericolo…

Max si metterà dunque alla ricerca di Vanessa e avrà anche successo. Peccato solo che, nel tentativo di estrarre la fidanzata, finirà anche lui nella buca. A quel punto la situazione diventerà davvero disperata, soprattutto perché ormai si avvicinerà la notte…

Proprio quando non sembrerà più esserci nulla da fare, però, arriverà Gerry, che salverà coraggiosamente i due sfortunati fidanzati, guadagnandosi per sempre la loro gratitudine…