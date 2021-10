Accade spesso di capire quanto si tenga veramente a qualcuno solo quando si rischia di perderlo. È quello che accadrà a Max Richter (Stefan Hartmann) nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore, quando il ragazzo commetterà un errore che rischierà di compromettere la sua relazione con Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár)…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Max e Vanessa in crisi

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia quello di Vanessa per Max sembra destinato ad essere l’ennesimo amore non ricambiato. Se al momento il fitness trainer ha occhi solo per la bella Shirin (Merve Çakır), però, le cose sono destinate a cambiare…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, con il tempo il giovane Richter aprirà infatti gli occhi, capendo di aver sempre amato la Sonnbichler. I due diventeranno così una coppia apparentemente inseparabile, almeno fino a quando non si inizierà a parlare di famiglia…

Se Vanessa metterà subito in chiaro di voler presto avere dei figli, Max sarà infatti di tutt’altro avviso. Per paura di perdere la donna che ama, però, penserà bene di farle credere di avere solo bisogno di un po’ di tempo prima di diventare padre. Una bugia destinata a non rimanere segreta a lungo…

Inevitabilmente, infatti, ad un certo punto la verità verrà alla luce e la scoperta che il fidanzato le ha mentito sarà una tale delusione per Vanessa da portarla a mettere in discussione il loro futuro insieme. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Max tradisce Vanessa con Elsa

Sarà in questa situazione a dir poco burrascosa che al Fürstenhof si presenterà una donna affascinante di nome Elsa Reinhardt (Anna Ewelina). Ebbene, la nuova arrivata rimarrà fin da subito affascinata da Max, che non solo ricambierà l’interesse… ma passerà addirittura la notte con lei!

Come prevedibile, l’indomani il giovanotto si renderà conto di aver commesso un enorme errore e – temendo che Vanessa non possa perdonarlo – deciderà di nascondere l’accaduto. Purtroppo per lui, però, suo fratello Gerry (Johannes Hut) lo ha visto insieme alla sua fiamma…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Max chiede a Vanessa di sposarlo

Ebbene, quando Max gli confiderà di aver effettivamente passato la notte con Elsa e di non avere nessuna intenzione di confessare il tradimento a Vanessa, Gerry resterà a bocca aperta: come può suo fratello ingannare la donna che ama con così tanta leggerezza?

Come sappiamo, fin dal suo ingresso in scena Max ha dimostrato di avere un rapporto abbastanza complicato con la verità. Un comportamento che gli ha già causato parecchi problemi, da cui però non sembra aver imparato nulla…

Nonostante le rimostranze di Gerry, infatti, non solo Max tacerà a Vanessa la sua scappatella, ma – dopo essersi riconciliato con lei – le chiederà addirittura di sposarlo! Ignara dell’inganno, la Sonnbichler accetterà immediatamente la proposta di matrimonio e penserà felice al suo futuro insieme all’uomo che ama. Ben presto, però, si accorgerà che qualcosa non torna…

(Puntate 3722-7, in onda in Germania dal 19 al 26 novembre 2021)

