Spoiler Una vita: le trame di Aurelio Quesada

Nelle puntate di Una Vita in onda la prossima settimana, i telespettatori italiani assisteranno all’assassinio di Natalia Quesada (Astrid Janer). Nonostante un piano studiato con Genoveva Salmeron (Clara Garrido) per far ricadere su Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) la colpa dell’omicidio di Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) che lei stessa commetterà, la sorella di Aurelio (Carlos de Austria) deciderà alla fine di costituirsi, incorrendo nell’ira della dark lady di Acacias…

Una Vita, news: ecco come morirà Natalia

Se avete infatti letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete infatti già che Genoveva si renderà conto di ciò che ha fatto Natalia nel corso dell’attentato anarchico che sconvolgerà le vite di diversi abitanti del quartiere. Appena vedrà Felipe soccorrere con difficoltà alcuni feriti, la Salmeron capirà che la Quesada si è consegnata alla polizia e, per evitare che possa spifferare il suo coinvolgimento nella brutta fine di Marcos, pagherà una detenuta del carcere affinché possa impiccarla, facendo ovviamente passare il tutto come suicidio.

Cinque anni dopo il tragico evento, quando la soap sarà ambientata nel 1920 per via di un salto temporale, Aurelio sarà quindi ancora all’oscuro del fatto che è stata Genoveva a far uccidere Natalia, ma qualcosa potrebbe rimescolare le carte in tavola…

Una Vita, trame: Genoveva e Aurelio, un matrimonio burrascoso

In primis, precisiamo per chi ancora non lo sapesse che Aurelio e Genoveva saranno diventati nel frattempo marito e moglie, anche se il loro rapporto sarà tutt’altro che idilliaco. Nel corso dei tanti anni che i due avranno trascorso in Messico, il Quesada sarà stato infatti più volte infedele alla Salmeron e, come se non bastasse, sembrerà decisamente interessato alla nuova vicina Valeria Cardenas (Roser Tapias), la quale starà fingendo di essere sposata con David Exposito (Aleix Rengel Meca), un uomo al servizio del marito.

Visto che lo conoscerà alla perfezione, Genoveva sospetterà sin da subito che Aurelio le stia nascondendo qualcosa riguardo il suo vero legame con Valeria e David e deciderà di chiamare l’investigatore Cuevas per avere informazioni sul loro conto.

Ma in questa già traballante situazione matrimoniale si inserirà anche un sacerdote, che si dirà disposto a dare un’informazione al Quesada in cambio di un’ingente donazione…

Una Vita, spoiler: Aurelio e l’incontro col sacerdote

Eh sì: anche se, almeno inizialmente, non verrà rivelato il contenuto della conversazione tra i due uomini, emergerà che l’uomo di Dio era il cappellano di un carcere, che ha raccolto la confessione di una detenuta poco prima che morisse. Non sarà dunque impossibile riunire tutti i tasselli del puzzle per capire che la criminale citata dal sacerdote è quella che ha ucciso Natalia. La rivelazione rischierà di compromettere il già precario equilibrio tra l’uomo e la Salmeron, qualora dovesse venire fuori il ruolo di quest’ultima nell’assassinio…