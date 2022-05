Trame Una vita: anticipazioni su AURELIO e GENOVEVA

Fino a quando Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Aurelio Quesada (Carlos de Austria), i due cattivoni di Acacias, riusciranno ad andare d’amore e d’accordo? Come facilmente prevedibile, l’idillio non durerà a lungo, dato che nelle prossime puntate italiane di Una Vita i due si dichiareranno guerra a vicenda. La storyline presenterà quindi diversi colpi di scena, soprattutto quando l’uomo apprenderà che la sorella Natalia (Astrid Janer) non si è suicidata…

Una Vita, trame: Aurelio e Genoveva sono sposati ma si odiano!

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che questi episodi della telenovela saranno ambientati nel 1920, ossia cinque anni dopo l’attentato anarchico che sconvolgerà il quartiere. Ormai diventati marito e moglie, Genoveva e Aurelio torneranno ad Acacias dopo un periodo passato in Messico, ma il loro rapporto sarà tutt’altro che felice.

Da un lato la Salmeron recriminerà al marito diversi tradimenti ed esigerà che non la metta in ridicolo di fronte ai vicini, dall’altro il Quesada non vorrà rinunciare alle sue avventure, tant’è che ribadirà alla consorte che non deve intromettersi per nessun motivo nei suoi affari perché, qualora dovesse esagerare, non esiterebbe a distruggerla.

Una vera e propria minaccia che la donna rispedirà al mittente, sottolineando che anche lei conosce tutti i suoi oscuri segreti e che potrebbe usarli per tutelarsi.

Una Vita, news: Aurelio capisce che è stata Genoveva a fare uccidere Natalia!

Tuttavia, il matrimonio “infelice” subirà un ulteriore contraccolpo quando Aurelio riceverà la visita di un cappellano di un carcere, che in cambio di denaro gli rivelerà che una detenuta, in punto di morte, ha confessato di essere stata pagata per impiccare Natalia nella sua cella ed inscenare il suo suicidio.

Neanche a dirlo, il Quesada non farà fatica a capire che è stata Genoveva ad ordinare l’omicidio della sua amata sorella e si preparerà a “rispedirla al Creatore” (dato che sarà convinto del fatto che il sangue si può ripagare soltanto con il sangue).

Comunque sia, nel momento in cui Aurelio giocherà a carte scoperte, puntando una pistola in faccia alla consorte ed accusandola della triste fine di Natalia, Genoveva tirerà fuori un asso dalla manica che farà desistere il messicano dal suo intento…

Una Vita, spoiler: Genoveva ricatta Aurelio, ecco come…

Eh sì: nello specifico Genoveva inviterà Aurelio ad aprire la loro cassaforte, specificando che cambierà idea sull’ipotesi di ucciderla appena vedrà che cosa ha nascosto all’interno di una busta. Il Quesada resterà quindi sgomento nel constatare che la “mogliettina” è in possesso delle foto dell’omicidio della povera Anabel Bacigalupe (Olga Haenke), da lui compiuto. Si tratta di scatti che finirebbero immediatamente nelle mani della polizia, qualora dovesse succedere qualcosa alla Salmeron.

A quel punto, anche quando Genoveva ammetterà di aver ordinato l’assassinio di Natalia, Aurelio non potrà alzare un dito contro la dark lady, la quale dirà che gli conviene tornare a collaborare con lei se non vuole fare una brutta fine.

E, neanche a dirlo, la Salmeron vorrà sapere come prima cosa che cosa lega il marito ai nuovi vicini David (Aleix Rengel Meca) e Valeria (Roser Tapias) ed al misterioso Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos)…