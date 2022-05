Trame Una vita: anticipazioni su Dori Navarro

Anche se Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) comincerà lentamente a migliorare, per l’infermiera Dori Navarro (Leonor Martin) non sarà facile farsi accettare da tutti gli abitanti di Acacias. Col trascorrere delle puntate italiane di Una Vita, il dottor Ignacio Quiroga (Marco Caceres) avrà infatti come il sentore che la donna non sia chi dice di essere e parlerà della questione con Lolita (Rebeca Alemany)…

Una Vita, news: Dori comincia a prendersi cura di Felipe

Come abbiamo avuto modo di anticipare, Felipe avrà bisogno di aiuto costante perché, nonostante i cinque anni passati dall’attentato anarchico nel quartiere, verrà continuamente assalito da crisi di panico che gli impediranno di uscire dal suo stesso appartamento. Dopo l’intervento di due infermieri – che daranno le loro dimissioni – e di una domestica che arriverà addirittura a derubarlo, l’Alvarez Hermoso resterà dunque da solo. A quel punto Lolita si fiderà della sua nuova amica Marina (Rosanna Espinós) – che avrà perso per colpa degli anarchici la figlia Maria Josè e il nipotino Alejandro – e deciderà di assumere Dori.

Ovviamente, per assistere meglio il paziente, la Navarro dovrà attenersi costantemente ai consigli di Ignacio, ossia il suo medico. Tuttavia, fin dai primi giorni, il Quiroga sembrerà non fidarsi di Dori, la quale sembrerà stranirsi ogni volta che il dottore le chiederà dove ha studiato…

Una Vita, trame: Felipe comincia a migliorare…

Fatto sta che, nonostante i dubbi di Ignacio, le cure di Dori sembreranno sortire l’effetto desiderato, dato che ad un certo punto Felipe uscirà dopo tanti anni dalla sua abitazione per andare a trovare Ramon Palacios (Juanma Navas). Per riuscire nel suo scopo, la Navarro cercherà di scoprire quanto più possibile del passato dell’Alvarez Hermoso e, non a caso, si farà raccontare da Casilda (Maria Zafra) anche le pene d’amore che l’uomo ha subito per le perdite di Celia (Ines Aldea), Marcia (Trisha Fernandez) e Natalia (Astrid Janer), passando infine per il difficile matrimonio annullato con la perfida Genoveva (Clara Garrido).

Agendo in tale maniera, Dori avrà modo di stringere un legame empatico con Felipe, che si fiderà di lei fino ad abbandonare l’atteggiamento scorbutico che lo avrà contraddistinto per tanto tempo. La situazione rischierà però di peggiorare quando Ignacio constaterà che la donna non è stata in grado di curare una ferita alla gamba dell’ammalato…

Una Vita, spoiler: Dori è davvero un’infermiera?

In preda alla collera, Quiroga esigerà di vedere il diploma di Dori acquisito durante gli studi di infermeria ma, appena lo avrà in mano, noterà che manca un timbro, motivo per il quale potrebbe essere stato addirittura falsificato. Anche se la Navarro gli comunicherà dove poter verificare la veridicità del documento (cosa che porterà Felipe a schierarsi dalla sua parte), Ignacio vorrà però vederci chiaro sulla questione e chiederà a Lolita di accertare tramite Marina le reali referenze della Navarro.

Neanche a dirlo, Lolita parlerà subito con la sua nuova amica dei sospetti di Ignacio e, per tutta risposta, Marina si recherà allarmata da Dori per dirle che non è più disposta a coprirla e a mettere in gioco la sua reputazione. Ma a che cosa si starà riferendo la donna? Dori sarà davvero un’infermiera oppure starà mentendo proprio come sospetta Ignacio?