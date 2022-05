Trame Una vita: anticipazioni su Genoveva Salmeron

Quando Genoveva Salmeron (Clara Garrido) sente “puzza di bruciato”, cerca subito di risolvere il problema. È questo quello che accadrà nelle puntate italiane di Una Vita ambientate dopo il salto temporale di cinque anni che trasporterà gli eventi della telenovela dal 1915 al 192o.

Leggi anche: Una vita si allunga anche la domenica (e non solo il sabato) dal 22 maggio

La dark lady temerà infatti che il marito Aurelio Quesada (Carlos de Austria) le stia nascondendo qualcosa riguardo al reale rapporto che ha con i due “coniugi” e nuovi vicini Valeria Cardenas (Roser Tapias) e David Exposito (Aleix Rengel Meca) e, ovviamente, metterà becco sulla questione cercando di circuire il nuovo arrivato…

Una Vita, news: Valeria e David non sono realmente sposati!

Come vi abbiamo già riportato, Valeria in realtà sarà sposata con Rodrig Lluch (Gonzalo Ramos), il quale ha dovuto darsi alla fuga dopo essere stato “misteriosamente” attaccato a Barcellona da alcuni uomini. A quel punto Aurelio, invischiato con l’uomo nei lavori di un laboratorio, avrà offerto il suo supporto alla Cardenas, spingendola a fingere che David, uno dei suoi uomini migliori, sia suo marito (per offrirle, stando a quanto le dirà, “la giusta protezione dai criminali che vogliono fare del male a Rodrigo”).

Fin dal primo istante sarà però abbastanza chiaro che il Quesada starà mentendo, visto che non dirà mai a Valeria dove si trova il suo vero consorte e né darà a quest’ultimo le lettere scritte dalla donna (lettere che nasconderà in un cassetto dell’appartamento principale, custodito sotto chiave). Tuttavia, per quanto astute, le mosse di Aurelio non passeranno inosservate alla Salmeron…

Una Vita, trame: Genoveva vuole avvicinarsi a David e Valeria

Eh sì: già al corrente di alcune relazioni extraconiugali portate avanti da Aurelio nel periodo che hanno vissuto in Messico, Genoveva avrà come il sentore che il suo “maritino” abbia messo gli occhi su Valeria e i suoi sospetti aumenteranno quando ricorderà che David era uno dei dipendenti del Quesada nel periodo della prima guerra mondiale.

Dato tutto ciò, la Salmeron riterrà quindi possibile che Aurelio abbia offerto all’Exposito di vivere in uno dei suoi appartamenti di Acacias solo per stare il più vicino possibile alla Cardenas, ossia la sua nuova preda.

Anche se Aurelio negherà a più riprese tale ipotesi, Genoveva continuerà ad avere un forte sospetto e così inviterà a cena David e Valeria per studiare meglio la situazione. L’idea si risolverà però con un nulla di fatto, visto che i tre si accorderanno affinché la Salmeron non si faccia troppe domande e si comporteranno nella maniera più discreta possibile.

L’evidente teatrino, comunque, insospettirà ancora di più Genoveva, che non esiterà a quel punto a sfoggiare il suo lato più seducente…

Una Vita, spoiler: Genoveva cerca di sedurre David!

Eh sì: consapevole del fatto che, in una determinata mattinata, Valeria starà dando lezioni di pianoforte ad Azucena (Judith Fernandez), la nipote di Rosina (Sandra Marchena), Genoveva si presenterà senza preavviso da David e, con un modo di fare abbastanza provocante, tenterà inutilmente di sedurlo.

Nonostante l’evidente attrazione, l’Exposito eviterà infatti di fare un passo azzardato, soprattutto per evitare le rappresaglie di Aurelio, e rimanderà al mittente le avance sostenendo di essere profondamente innamorato di Valeria, motivo per il quale non la tradirebbe mai!

A Genoveva non resterà quindi altro da fare se non adeguarsi al rifiuto di David, soprattutto quando la Cardenas tornerà a casa e troverà i due in una situazione “fraintendibile”. Da quel momento, i falsi coniugi Exposito capiranno però che la Salmeron rappresenta una vera e propria minaccia per l’accordo segreto che hanno stretto con il Quesada per “proteggere” Rodrigo…