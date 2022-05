Trame Una vita: anticipazioni su Guillermo e Azucena

Un nuovo amore giovanile si farà spazio nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Nel momento in cui arriverà ad Acacias insieme alla madre Hortensia (Amaia Lizarralde), la dolce e sofisticata Azucena (Judith Fernández) attirerà le attenzioni di Guillermo Sacristan (Julio Peña) che, insieme a nonna Inma (Inma Sancho), sarà tra i nuovi proprietari del Nuovo Secolo XX.

Una Vita, trame: chi sono Hortensia e Azucena

Se avete seguito le nostre anticipazioni della soap, sapete già che Hortensia e Azucena saranno rispettivamente la sorella e la nipote di Rosina (Sandra Marchena). Le due arriveranno ad Acacias nel 1920, quando ormai saranno passati cinque anni dall’attentato anarchico – organizzato da Soledad Lopez (Silvia Marty) – che avrà distrutto la vita di diversi residenti del quartiere.

Da un lato Hortensia darà subito sfoggio del suo lato più frivolo e darà l’impressione di volersi trattenere a casa della parente non soltanto per un breve visita, dall’altro Azucena avrà un atteggiamento decisamente più “docile” e si limiterà a trascorrere le sue giornate facendo delle lunghe passeggiate, leggendo dei libri di poesie e aspettando invano di ricevere una lettera dal suo fidanzato. Col trascorrere del tempo, la ragazza entrerà però nel mirino di Guillermo…

Una Vita, spoiler: Guillermo innamorato pazzo di Azucena

Eh sì: il ragazzo, arrivato nel rione per riaprire il ristorante chiuso da tanto tempo, urterà per caso Azucena mentre starà trasportando alcuni scatoloni e resterà fin da subito ammaliato dalla sua bellezza. Casualmente, la stessa situazione si ripeterà il giorno successivo, con la giovanissima Rubio che si comporterà con lui sempre in maniera gentile, rimarcando che non deve affatto scusarsi per degli incidenti che, in fondo, possono capitare a chi lavora.

Insomma, la dolcezza di Azucena farà colpo su Guillermo, che da quell’istante non farà altro che pensare a lei… ma in che modo?

Una Vita, news: Guillermo ha una speranza con Azucena?

La risposta è presto detta: dato che vorrà avere su di lei più informazioni possibili, Guillermo non esiterà a fermare Casilda (Marita Zafra) per strada in modo da capire che cosa fa Azucena nel suo tempo libero. Ovviamente, per non farsi scoprire fin dal primo minuto, il Sacristan dirà alla domestica che sta facendo queste domande per entrare a conoscenza degli usi e costumi degli abitanti di Acacias (Rosina e Hortensia comprese) e capire come attirarli nel ristorante, dove nessuno si starà presentando a causa dei piatti troppo “caserecci” di Inma.

Ma tutti gli sforzi di Guillermo, alla fine, produrranno i risultati sperati? Avrà davvero una speranza di far colpo su Azucena o sarà tutto un completo buco nell’acqua?