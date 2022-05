Trame Una vita: anticipazioni su MARCELO e LUZDIVINA

Nelle puntate di Una Vita in onda la prossima settimana, i telespettatori avranno modo di conoscere Marcelo Gaztañaga (Patxi Santamaría), il nuovo maggiordomo di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Aurelio (Carlos de Austria). Legato da tanti anni alla famiglia Quesada, l’ultimo arrivato non faticherà ad inserirsi nei ritmi di Acacias ma, fin da subito, instaurerà uno strano rapporto con la cuoca Luzdivina Suárez (Noelia Marló). Vediamo insieme perché…

Una Vita, news: Marcelo decide di assumere Luzdivina

Per prima cosa, le anticipazioni segnalano che tutto partirà dal ritorno di Genoveva e Aurelio nel quartiere, dopo tanti anni passati in Messico per sbrigare degli affari. I due saranno ormai diventati marito e moglie e, oltre ai servizi di Marcelo, avranno bisogno di una cuoca. Il maggiordomo organizzerà dunque le “selezioni” per il posto e, dopo alcuni colloqui, concentrerà le sue attenzioni sulla timida Luzdivina.

Anche se la ragazza non rispetterà i requisiti richiesti, dato che non avrà mai servito in una casa borghese ma avrà fatto soltanto l’aiuto cuoca in un ristorante, Marcelo resterà incantato dalla visione della Suárez e deciderà di assumerla, contrariamente ad ogni tipo di pronostico. Ma per quale motivo?

Una Vita, spoiler: ecco perché Marcelo ha assunto Luzdivina

La risposta arriverà nel corso di un dialogo tra Marcelo e Aurelio, dove quest’ultimo sottolineerà al suo sottoposto di essersi reso conto della grande somiglianza tra la donna e una sua nipote venuta a mancare. Il maggiordomo non negherà la cosa, anche se ribadirà che non contrapporrà mai le sue esigenze personali al lavoro; comunque sia, il Quesada non avrà nulla da ridire sulla questione e si fiderà del buon giudizio dell’uomo (che per anni avrà seguito con estremo rigore le esigenze della sua famiglia).

Fatto sta che, con il trascorrere delle giornate, Marcelo approfitterà di ogni momento libero per stare con Luzdivina e, in una determinata occasione, otterrà anche il suo consenso per farle un ritratto. Tutto prenderà però una piega inaspettata a causa di un’azione avventata della cuoca…

Una Vita, trame: Marcelo si arrabbia con Luzdivina

Eh sì: quando sentirà di aver stabilito con lei una sorta di confidenza, Marcelo inviterà Luzdivina nella sua camera in soffitta per mostrarle i quadri che ha dipinto nel corso degli anni. Ad un certo punto, il maggiordomo dovrà però allontanarsi per sbrigare un’urgenza e lascerà da solo l’ospite nella sua stanza. Incuriosita da un baule, Luzdivina deciderà di aprirlo per scoprire il suo contenuto e resterà attonita quando si troverà tra le mani un quadro con una ragazza praticamente identica a lei.

Stranita, la Suárez deciderà di rimetterlo a posto ma, il giorno dopo, si farà coraggio e chiederà a Marcelo delle spiegazioni sulla misteriosa donna. Ciò basterà ad innescare l’ira del maggiordomo, che non mancherà di sottolineare a Luzdivina che non avrebbe dovuto frugare tra le cose personali e aggiungerà che ha perso la fiducia che aveva riposto in lei. Ma per quale motivo il maggiordomo avrà reagito in quel modo? Cosa ci sarà sotto?