Come finisce Brave and beautiful? SÜHAN e CESUR saranno felici? Tutto sul finale!

Trame Brave and beautiful: anticipazioni sul finale, la soap si conclude!

Ogni bella storia d’amore, dopo tante peripezie, ha il suo lieto fine. In questo non farà eccezione nemmeno Brave and Beautiful. Nel corso dell’ultima puntata della telenovela turca, che andrà in onda su Canale 5 il 30 giugno, Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) coroneranno infatti il loro sogno d’amore, ma prima dovranno soffrire ancora un po’…

Brave and Beautiful, news: Sühan entra in coma!

Se ci avete seguito in precedenza, sapete già che tutto partirà dall’assassinio di Korhan Korludağ (Erkan Avcı) compiuto dallo psicopatico Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener). Dopo essersi sporcato per l’ennesima volta le mani di sangue, l’uomo procederà poi con il sequestro di Sühan, insieme alla quale vorrà lasciare la Turchia. Col trascorrere delle ore, la situazione si farà decisamente pericolosa: visto che Cesur riuscirà a scoprire dove ha nascosto la moglie, Soyözlü passerà al contrattacco e preparerà una trappola potenzialmente mortale per la povera Korludağ.

In pratica, la immobilizzerà con delle corde e collegherà una delle stesse ad una maniglia che, una volta abbassata, azionerà il grilletto di una pistola. Appena arriverà nel casale abbandonato in compagnia di Cesur, Tahsin (Temer Levent) aprirà quindi la porta e, così facendo, sparerà in testa alla figlia, che entrerà in coma!

Brave and Beautiful, trame: Sühan, Cesur e la vita felice non vissuta

La nostra protagonista passerà i quattro mesi conclusivi della sua gravidanza in coma, perché Cesur rifiuterà fortemente l’idea di praticarle un aborto convinto che il figlio le “ridarà la vita” una volta che nascerà; dunque Sühan non avrà modo di comunicare con nessuno, anche se ai telespettatori verrà mostrato il particolare sogno che farà da incosciente.

In pratica, aiutata dalla voce di Cesur che starà al suo fianco giorno e notte, la Korludağ immaginerà come sarebbe stata la sua vita al fianco dell’uomo che ama senza alcun tipo di complicazioni. Una sorta di “mondo parallelo” felice dove Alemdaroğlu ha mantenuto il suo vero cognome, ossia Karahasanoğlu, perché non è mai stato in contrasto con il padre Tahsin. Un universo dove la suocera Fügen (Tilbe Saran) e il fratello Korhan sono ancora vivi, nel quale persino Cahide (Sezin Akbaşoğulları) è dolce e premurosa con tutti quanti. Una realtà che, di fatto, non è mai esistita, ma che darà a Sühan il tempo per riprendersi e lottare!

Brave and Beautiful, spoiler: il lieto fine di Sühan e Cesur

Eh sì: proprio mentre Cesur e Tahsin staranno affrontando Riza per l’ultima volta, Sühan romperà le acque e, nel momento del parto, si risveglierà per dare alla luce il figlio, esattamente come Alemdaroğlu aveva sempre immaginato. Il bambino sarà dunque sano e salvo, esattamente come la madre, che deciderà di chiamarlo Korhan in ricordo del fratello scomparso, in accordo con Cesur che la raggiungerà solo una volta che sarà nato.

Dopo ciò, nelle ultime scene della telenovela, Sühan, Cesur e il piccolo Korhan, seppur cresciuto di qualche mese, saranno a bordo di una piccola barca per lasciare lo sfortunato paesello di Korludağ e rifarsi una vita felice altrove. Un finale sereno per la coppia, che ha sofferto tantissimo per tutta la durata della telenovela.