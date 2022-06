Brave and beautiful finale: ultime tre puntate più lunghe, ecco quando e perché

Brave and beautiful comincia prima: l’orario delle ultime tre puntate

Fan dispiaciutissimi per la prossima conclusione di Brave and beautiful, la “soap avventurosa” che – nonostante una lunga pausa nella programmazione dello scorso autunno-inverno – ci ha tenuto compagnia nell’insieme per circa un anno.

Da luglio le vicende di Suhan e Cesur saranno sostituite su Canale 5 dalla nuova attesissima produzione Terra amara, ma intanto arriva un piccolo “bonus di consolazione” che caratterizzerà gli ultimi appuntamenti con la famiglia Korludag.

Brave and beautiful alle 15,49 il 28, 29 e 30 giugno

La novità è dovuta al fatto che lunedì 27 giugno si conclude l’attuale edizione dell’Isola dei famosi, cosa che farà sì che nei giorni di martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 non ci sarà più la striscia quotidiana di daytime presentata da Alvin.

Questo vuol dire che le ultime tre puntate di Brave and beautiful cominceranno subito dopo la fine di Un altro domani (precisamente alle 15.49, stando al palinsesto Mediaset). Quaranta minuti circa per tre giorni, con scene assolutamente imperdibili che chiuderanno per sempre la visione di questa intrigante serie turca e che porteranno verso un finale che sarà lieto ma non per tutti!

E se la nostalgia per Cesur già vi pervade, ricordate che l’attore che lo interpreta possiamo vederlo altrove…