Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la missione di salvataggio di HANNES

Quando c’è la vita di mezzo, anche le più accese rivalità passano in secondo piano. Sarà così che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Hannes Fröhlich (Pablo Konrad) non solo sotterrerà l’ascia di guerra nei confronti di Florian Vogt (Arne Löber), ma sarà anche pronto a tutto pur di aiutare quest’ultimo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian salva Hannes, che lo aggredisce

Al momento del loro primo incontro Hannes e Florian si trovarono subito benissimo l’uno con l’altro. Quello che sembrava il preludio di una bella amicizia, però, è stato rovinato dalla scoperta che i due sono innamorati della stessa donna: Maja von Thalheim (Christina Arends).

Da quel momento i rapporti tra i due ragazzi sono diventati piuttosto tesi, ma poi la situazione è (temporaneamente) migliorata in occasione del drammatico incidente che ha coinvolto proprio Hannes e Maja. Rimasti intrappolati in una caverna, i due sono stati infatti salvati proprio da Florian, che non ha esitato a rischiare la vita per amor loro. La tregua tra i due rivali, però, non è durata a lungo…

Poco dopo il suo eroico salvataggio, Florian ha infatti capito di amare ancora Maja e si è dichiarato a quest’ultima, chiedendole anche di tornare insieme. Un’iniziativa che ovviamente non è andato a genio a Hannes: furioso, Fröhlich ha infatti aggredito il povero Vogt, rompendo così definitivamente i rapporti con lui. Le cose, però, sono destinate a cambiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian si aggrava

Come sappiamo, la coraggiosa missione di salvataggio compiuta da Florian ha avuto gravi conseguenze per quest’ultimo. Mentre si introduceva nella caverna, il guardacaccia si è infatti ferito ad una mano, contraendo un’infezione che gli sta causando sintomi sempre più gravi.

Ebbene, purtroppo la situazione non farà che peggiorare con il passare del tempo, tanto che il povero Vogt avrà un collasso e verrà ricoverato d’urgenza in ospedale. E sarà allora che i medici scopriranno finalmente la causa dei suoi malori: un batterio molto raro contro cui non esiste una cura! Sarà così che Florian scoprirà di stare per morire!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Hannes vuole salvare Florian

Inutile dire che la notizia getterà nello sconforto tutti gli amici del povero guardacaccia e in particolar modo Maja e Hannes. Se la von Thalheim è legata in modo speciale al suo ex, per Fröhlich si tratterà invece soprattutto di sensi di colpa.

Convinto che Florian abbia contratto l’infezione che lo sta uccidendo mentre provava a salvarli dalla grotta, Hannes deciderà di andare a fondo alla cosa tornando sul luogo dell’incidente per raccogliere dei campioni. E, come prevedibile, i risultati gli daranno ragione.

Il risultato? Sentendosi in debito nei confronti del suo salvatore, Hannes deciderà di utilizzare ogni strumento a sua disposizione per salvare la vita a Florian. Un’impresa che si rivelerà presto molto ardua…