Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: inaspettato aiuto di ERIK a CHRISTOPH

Non c’è nulla che Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) non farebbe per colpire Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Lo stesso, però, non vale per i suoi complici! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore un crudele intrigo della dark lady verrà infatti sventato da niente altri che Erik Vogt (Sven Waasner).

Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik rischia la prigione

Per tanto tempo Erik e Ariane sono apparsi come la coppia perfetta, in grado di essere in sintonia sia nella vita privata che negli affari. Da qualche settimana, però, qualcosa è cambiato…

Se quando credeva di avere un tumore la Kalenberg si era lasciata andare al proprio lato più sentimentale, la scoperta di non essere malata ha riportato alla luce tutta la sua rabbia, facendola inevitabilmente allontanare dal compagno.

E così, quando si è trattato di scegliere tra l’amicizia con Selina (Katja Rosin) e la libertà di Erik, Ariane non ha esitato a sacrificare la seconda. Le conseguenze le conosciamo tutti: Vogt è stato arrestato per truffa e sta ora attendendo il processo in regime di libertà vigilata. Invece che preoccuparsi di aiutare il compagno, però, Ariane proseguirà con la propria vendetta personale…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik blocca il piano di Ariane contro Christoph

Dopo una breve visita alla tomba della madre, l’odio di Ariane nei confronti di Christoph finirà infatti per riesplodere in tutta la sua violenza. Sarà così che la dark lady corromperà una cameriera del Fürstenhof affinché quest’ultimo accusi l’albergatore del più odioso dei crimini: violenza sessuale!

Il piano sarà semplice: la ragazza chiederà a Saalfeld un colloquio privato nel suo ufficio e, una volta uscita, si farà vedere dal concierge in uno stato di profonda disperazione. Ci sarà però un problema: ad insaputa di Ariane e della sua complice, Erik si troverà nel retro dell’ufficio di Christoph e assisterà all’intera scena!

Il risultato? Temendo di peggiorare la propria situazione davanti al giudice, Erik chiederà ad Ariane di rinunciare al suo piano contro Christoph. Quest’ultimo lo citerebbe infatti senza dubbio come testimone e, se Vogt mentisse, rischierebbe tantissimo visti i suoi precedenti.

Ebbene, di fronte alle insistenze del compagno, alla fine la Kalenberg cederà e lascerà cadere le accuse contro Saalfeld. Nel frattempo, però, la donna penserà già ad un nuovo inaspettato piano per colpire il suo nemico mortale. Piano destinato a distruggere per sempre il suo rapporto con Erik…