Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: trionfa l’amore per GERRY e SHIRIN

Una delle storie più belle degli ultimi anni sta per arrivare al momento più atteso. Dopo un lunghissimo tira e molla, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Shirin Ceylan (Merve Çakır) e Gerry Richter (Johannes Hut) diventeranno infatti finalmente una coppia! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Gerry deve scegliere tra Merle e Shirin

Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore abbiamo da poco conosciuto Gerry, un personaggio davvero speciale in grado di entrare subito nel cuore di tutti. Come sappiamo, il giovanotto si è perdutamente innamorato di Shirin, con cui ha effettivamente legato moltissimo, ma solo a livello di amicizia.

Benché sinceramente affezionata al fratello di Max, la Ceylan non penserà infatti inizialmente di ricambiare i suoi sentimenti e finirà per legarsi a Henning von Thalheim (Matthias Zera), affascinante sommelier cugino di Maja (Christina Arends). A sorpresa, però, nemmeno il giovane Richter resterà single a lungo! I suoi modi gentili ed il suo animo puro faranno infatti colpo su Merle Finow (Michaela Weingartner), che inizierà una storia con lui.

Ebbene, sarà proprio allora che Shirin capirà di amare Gerry e, dopo aver lasciato Henning, si dichiarerà, mettendo il ragazzo di fronte ad una scelta difficilissima: deludere la fidanzata o rinunciare al grande amore?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Gerry e Shirin iniziano una relazione

Capendo che nulla è più forte dell’amore che lo lega a Shirin, Gerry annuncerà a Merle di aver deciso di lasciarla per mettersi insieme alla Ceylan. La reazione della fidanzata, però, lo spiazzerà! La Finow sarà infatti così disperata per la scelta del compagno da portare quest’ultimo a tornare sui suoi passi. E ora?

Inutile dire che per Shirin si tratterà di un durissimo colpo, ma la ragazza deciderà di non mettere il suo amato ulteriormente sotto pressione. Una strategia che pagherà! Con il tempo, infatti, i sentimenti che la uniscono a Gerry torneranno a riaffiorare e a quel punto sarà la stessa Merle a portare il fidanzato a capire chi ama veramente.

Sarà così che Gerry e Shirin diventeranno finalmente una coppia, mentre Merle lascerà il Fürstenhof per rifarsi una vita altrove. Per questi due amatissimi personaggi sarà dunque arrivato il momento dell’happy end?