Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: gli ultimi desideri di FLORIAN

Pensava di avere una vita davanti ed invece il destino gli tirerà un brutto scherzo. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Florian Vogt (Arne Löber) si troverà infatti ad affrontare la consapevolezza di avere ancora poco tempo a disposizione. Una situazione che lo porterà a prendere una decisione inaspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Hannes e Maja vogliono aiutare Florian

Da ormai qualche giorno al Fürstenhof non si parla d’altro che del dramma di Florian Vogt. Il coraggioso guardacaccia ha infatti contratto una gravissima infezione durante una pericolosa missione per salvare le vite di Maja von Thalheim (Christina Arends) e Hannes Fröhlich (Pablo Konrad). Infezione contro cui, purtroppo, non sembra esserci rimedio.

Disperati e tormentati dai sensi di colpa, Maja e Hannes hanno giurato a se stessi di non lasciare nulla di intentato per salvare il loro benefattore. Una determinazione che è stata premiata! È stato infatti grazie alle loro ricerche che è emerso che un certo professor Berthold (Stefan Rehberg) lavorò a lungo ad una cura per l’infezione che ha colpito Vogt.

Ebbene, come sappiamo lo studioso abbandonò le ricerche ormai anni fa e non sembrerà per nulla intenzionato a tornare sui suoi passi… almeno fino a quando non interverrà Maja! Grazie ad un appello disperato, la ragazza riuscirà infatti a smuovere l’anziano professore, convincendolo a riprendere in mano il progetto. Basterà per salvare Florian?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian ha degli ultimi desideri

Inutile dire che la decisione del professor Berthold sarà una grandissima notizia per Florian ed i suoi amici. Ciononostante, nessuno si lascerà trascinare troppo dall’entusiasmo: dopotutto le ricerche del luminare non hanno alcuna garanzia di riuscire, né di tempistiche.

Benché grato per l’aiuto dei suoi amici, il giovane Vogt deciderà dunque di prepararsi al peggio e godersi al massimo il poco tempo che gli resta. Sarà così che – su consiglio dell’amico Max Richter (Stefan Hartmann) – Florian stilerà una lista di desideri che vorrebbe veder realizzare prima della propria morte.

E Maja? Benché determinata a credere in una pronta guarigione del suo ex, la von Thalheim vorrà ad ogni costo assicurare a quest’ultimo degli ultimi mesi di vita pieni di soddisfazioni. E così la ragazza deciderà di esaudire ogni singolo desiderio di Florian… costi quel che costi! Le richieste di Vogt, però, si riveleranno decisamente inaspettate…