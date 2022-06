Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: brutta situazione per ROSALIE

Avere dei debiti non è mai raccomandabile… specialmente se il creditore si chiama Christoph Saalfeld (Dieter Bach)! Lo sa bene Rosalie Engel (Natalie Alison), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si ritroverà in una situazione tutt’altro che invidiabile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: ERIK in fuga dal Fürstenhof!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie fa un accordo con Christoph

Rosalie è una donna sempre piena di idee – dalle più geniali a quelle più strampalate – ed è abituata a buttarsi anima e corpo in nuove avventure senza pensarci troppo sopra. Non c’è dunque da stupirsi se la donna si è ritrovata con un grosso debito con il fisco. Debito a cui non può far fronte.

Sarà così che la Engel stringerà un accordo con Christoph Saalfeld, promettendo a quest’ultimo di aiutalo a mandare in porto un importante affare in cambio di un prestito di ben 5.000 euro. La missione in questione, però, sarà tutt’altro che semplice…

Come vi abbiamo anticipato, Rosalie dovrà infatti convincere un imprenditore spagnolo di nome Rafael Gómez (Bijan Zamani) a vendere a Christoph i suoi hotel. E per farlo avrà una sola arma a propria disposizione: la bellezza!

Invaghito della bella Engel, Gómez si dirà infatti disposto a cedere a Saalfeld la sua catena alberghiera ad una sola condizione: Rosalie dovrà seguirlo a Vienna per un weekend romantico! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie in debito con Christoph

In crisi di fronte a quella proposta moralmente dubbia, la Engel deciderà di coinvolgere Michael (Erich Altenkopf) nella decisione e inizialmente le cose sembreranno andare bene. Peccato solo che, sul più bello, Gómez ascolterà una conversazione riservata di Rosalie, capendo quanto quest’ultima lo disprezzi…

Il risultato? Fuori di sé dalla rabbia, l’uomo lascerà il Fürstenhof facendo così naufragare il suo accordo con Christoph. La reazione di quest’ultimo, però, sarà molto diversa da quanto temuto da Rosalie…

Eh sì, perché Saalfeld non solo non si infurierà con la Engel, ma le concederà addirittura il prestito pattuito in caso di successo del loro piano. Ovviamente, però, il suo non sarà un regalo: in cambio del denaro, Christoph obbligherà infatti Rosalie a firmargli una cambiale come prova del debito nei suoi confronti.

E così l’albergatore avrà un’arma di ricatto potentissima nei confronti di Rosalie, che si ritroverà letteralmente nelle sue mani. Come la userà?