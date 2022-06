Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: proposta inaspettata per CHRISTOPH

Pensava di aver trovato l’uomo che avrebbe risolto tutti i suoi problemi… ma si sbaglia! Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore Yvonne Klee (Tanja Lanäus) scoprirà di aver fatto un enorme errore di valutazione nei confronti di Christoph Saalfeld (Dieter Bach). E a quel punto per lei tutto cambierà…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Erik, Yvonne e Christoph

La vita sentimentale di Christoph Saalfeld è sempre stata movimentata… e la diciottesima stagione non farà eccezione! Come vi abbiamo anticipato, l’albergatore si avvicinerà a Yvonne Klee, madre della protagonista Josie (Lena Conzendorf), da lei concepita insieme ad Erik Vogt (Sven Waasner).

Giunta al Fürstenhof nella speranza di risolvere i propri problemi economici, Yvonne metterà subito gli occhi su Christoph – sulla carta il miglior partito in circolazione – riuscendo effettivamente a conquistarlo, tanto da diventare ufficialmente la sua compagna. Proprio allora, però, accadrà qualcosa di inaspettato…

I vecchi sentimenti che legarono un tempo Yvonne e Erik si risveglieranno infatti all’improvviso, travolgendo i due diretti interessati. Se Vogt vorrà poter vivere il loro amore alla luce del sole, però, la Klee non sarà affatto disposta a mettere a repentaglio il suo rapporto con Christoph. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Yvonne vuole sposare Christoph

Più che mai determinata che mai a vivere una vita agiata al fianco di Christoph, Yvonne deciderà dunque di mettere da parte i propri sentimenti per Erik e legare a sé per sempre l’albergatore. E qual modo migliore di un matrimonio?

Decisa a diventare indispensabile per il compagno, la Klee sfrutterà dunque a proprio vantaggio una un fastidioso sintomo di cui Saalfeld soffre da tempo a causa di un colpo ricevuto da Ariane (Viola Wedekind): l’acalculia, ovvero l’incapacità di effettuare conti. Un problema non da poco per un direttore d’hotel!

Ebbene, ben sapendo che Christoph ha tenuto nascosto il problema agli altri soci del Fürstenhof, si offrirà di andare al posto suo ad una riunione in cui dovranno essere prese delle decisioni relative al budget. Ovviamente, però, nessuno dei presenti la prenderà sul serio… esattamente come da lei previsto!

A quel punto Yvonne racconterà l’accaduto a Christoph, spiegandogli che – se lui la sposasse – potrebbe rappresentarlo alle riunioni, aiutandolo nel suo lavoro. La reazione dell’albergatore a questa inaspettata proposta di matrimonio, però, non sarà quella sperata…

(Puntate 3855-62, in onda in Germania dal 27 giugno al 6 luglio 2022)