Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: triangolo sentimentale per ERIK e CHRISTOPH

Archiviata la storia con Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), per Erik Vogt (Sven Waasner) è in arrivo una nuova vita… anche sul piano sentimentale! Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore l’ex dark man del Fürstenhof ritroverà infatti l’amore. Peccato solo che la sua bella sia già impegnata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane lascia Erik

Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Erik è ancora follemente innamorato di Ariane. Un amore che è riuscito a superare mille ostacoli, incluso il recente tradimento della Kalenberg. Le cose, però, sono destinate a cambiare molto presto…

Come vi abbiamo anticipato, la dark lady scaricherà infatti il compagno storico per buttarsi a capofitto in una nuova storia (non senza secondi fini) con niente meno che Robert Saalfeld (Lorenzo Patané).

Inutile dire che per il povero Erik si tratterà di un durissimo colpo, che lo spingerà a cercare conforto tra le braccia dell’altra vittima delle macchinazioni di Ariane: Cornelia (Deborah Holler). Neanche questo altro amore, però, durerà…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: tra Erik e Yvonne scoppia la passione

Sarà allora che nella vita di Erik entreranno due personaggi di cui nelle puntate italiane di Tempesta d’amore non abbiamo ancora sentito parlare: Yvonne (Tanja Lanäus) e Josie Klee (Lena Conzendorf). Di chi si tratta? Dell’ex amante… e della figlia di Vogt!

Eh sì, avete capito bene: Erik ha una figlia! La ragazza – Josie – è infatti il frutto di una relazione tra l’uomo e Yvonne. Relazione, che, come avrete intuito, non finì bene. Quando però le due donne si presenteranno al Fürstenhof, però, la vecchia attrazione tra Vogt e la sua ex tornerà a divampare…

Insomma, tutto lascerà intendere che Erik e Yvonne siano destinati a tornare insieme, tanto che effettivamente la donna si innamorerà nuovamente di Vogt. Cuore e ragione, però, non sempre vanno di pari passo…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Erik si innamora di Yvonne

Benché il suo cuore batta per Erik, Yvonne preferirà infatti iniziare una relazione con Christoph (Dieter Bach). Il motivo? Quest’ultimo le può garantire quella sicurezza economica che cerca da tempo. Ciononostante, la donna continuerà ad incontrare di nascosto Erik, anche se ufficialmente si tratterà “solo di divertimento”.

Ebbene, inizialmente Vogt non sembrerà curarsi troppo del fatto che la Klee vada a letto con lui ma stia in realtà con un altro, almeno fino a quando non accadrà qualcosa di inaspettato: si innamorerà di lei!

Inutile dire che a quel punto Erik non si accontenterà più di un ruolo di semplice amante ed inizierà a punzecchiare il rivale in amore, arrivando a rivelare a quest’ultimo che Yvonne lo sta tradendo con lui! E a questo punto la Klee capirà di dover agire…