Una Vita: Aurelio scopre che Genoveva vuole abortire e…

Anticipazioni su Genoveva e Aurelio di Una vita

La gravidanza inattesa di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) sarà al centro della scena nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Nonostante la volontà del marito Aurelio Quesada (Carlos de Austria), la dark lady non vorrà proprio saperne di avere un figlio e si organizzerà per abortire clandestinamente. Non è detto però che il suo piano vada in porto senza alcun tipo di intoppo…

Una Vita, news: Genoveva nega ad Aurelio di essere incinta ma…

Le anticipazioni segnalano che il primo a rendersi conto dello stato interessante della Salmeron sarà il maggiordomo Marcelo Gatzañaga (Patxi Santamaria). A quel punto, l’uomo metterà subito al corrente Aurelio del particolare, ma Genoveva negherà per tutta risposta di essere incinta e sottolineerà in un dialogo che non condannerebbe mai il figlio ad avere un padre come il Quesada.

Tuttavia, i sospetti di Marcelo saranno esatti, visto che in un secondo momento Genoveva arriverà a ricattare il dottor Ignacio Quiroga (Marco Caceres), pretendendo di trovarle un abortista in grado di porre fine alla sua gravidanza. Un vero e proprio “dilemma morale” a cui il medico dovrà piegarsi perché, in caso contrario, la Salmeron si dirà disposta a rivelare alla moglie Alodia (Abril Montilla) i suoi molteplici tradimenti…

Una Vita, trame: Marcelo sente una telefonata di Genoveva e…

Dopo un ultimo tentativo di convincerla a non sbarazzarsi del figlio (che ovviamente andrà a vuoto), Ignacio consegnerà quindi a Genoveva il numero di telefono dell’esperto che cerca; il dialogo, che avverrà nel vicolo di Acacias, verrà però osservato da lontano da Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera), che chiederà spiegazioni al nipote acquisito.

Da un lato il Quiroga riuscirà a cavarsela dicendo allo zio che si tratta di un problema medico della Salmeron, del quale non può fare menzione per via del segreto professionale, dall’altro Genoveva passerà subito ai fatti e telefonerà alla persona che Ignacio le ha indicato per programmare già il giorno dopo l’intervento illegale per abortire. La conversazione verrà però ascoltata da Marcelo, il quale riporterà subito la notizia ad Aurelio!

Una Vita, spoiler: Aurelio disposto a tutto per avere un erede!

Come facilmente prevedibile, Aurelio vorrà evitare ad ogni costo che la moglie rinunci al bambino perché sentirà di dover garantire una continuità al nome del Quesada; proprio per questo, l’uomo lascerà da parte la sua vendetta ai danni di Genoveva per l’assassinio della sorella Natalia (Astrid Janer) ed anticiperà a Marcelo di essere disposto a tutto per impedire alla Salmeron di disfarsi del suo erede, che lui vorrà chiamare Natalia qualora fosse una bimba.

Forte di questa decisione, Aurelio cercherà quindi di instaurare nuovamente un dialogo con la consorte, affinché ammetta di essere incinta e gli prometta di portare a termine i nove mesi di gestazione. La Salmeron sarà però irremovibile e, oltre a non confermargli la gravidanza, ribadirà che loro due non sono adatti per fare i genitori. Insomma, le posizioni dei coniugi Quesada saranno del tutto inconciliabili…