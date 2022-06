Una Vita: Ramon e Fidel cosa hanno in mente? Anticipazioni

Trame Una Vita: anticipazioni su Ramon e Fidel

Un nuovo “mistero” caratterizzerà le prossime puntate italiane di Una Vita. Deciso a fare il possibile per evitare che gli anarchici continuino a causare morte e distruzione, come gli è accaduto con la morte del figlio Antonito (Alvaro Quintana) e della moglie Carmen (Maria Blanco), Ramon Palacios (Juanma Navas) stringerà uno strano accordo con Fidel Soria (Alejandro Siguenza). La faccenda non passerà però inosservata a Lolita (Rebeca Alemany)…

Leggi anche: Una Vita: DORI e FELIPE si baciano ma… | Anticipazioni

Una Vita, trame: ecco chi è Fidel

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della telenovela sapete già che Fidel è un uomo che nel – corso dell’attentato anarchico avvenuto cinque anni prima – ha perso la moglie Maria José ed il figlioletto Alejandro. La new entry metterà dunque piede per la prima volta ad Acacias nel giorno dell’inaugurazione della piazza in onore di Antonito, su invito della suocera Marina (Rosanna Espinós), amica di Lolita.

E proprio quest’ultima, col trascorrere degli episodi, noterà che Fidel girà sempre con due guardie del corpo, un particolare che la porterà a scoprire che Soria è un alto funzionario della polizia. Nei primi tempi, la bottegaia nasconderà il particolare al suocero Ramon, che dal canto suo avrà stretto una sorta di amicizia con l’ultimo arrivato, ma ad un certo punto dovrà confessargli tutta la verità…

Una Vita, spoiler: che cosa hanno in mente Fidel e Ramon?

Ramon resterà spiazzato dalla rivelazione, in primis perché riterrà che i politici e i poliziotti non facciano abbastanza per garantire la giusta sicurezza ai cittadini, e di conseguenza interromperà ogni tipo di rapporto con Fidel. Inaspettatamente, dopo qualche tempo, il Palacios cambierà però radicalmente idea e si accorderà proprio con il Soria per procurarsi quanto prima un’ingente somma di denaro per dare inizio ad una particolare missione.

Per farlo, Ramon penserà di vendere alcuni suoi terreni, avvalendosi dell’aiuto di Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera), senza farne menzione a Lolita. La donna apprenderà però tutto quanto da Fabiana (Inma Perez Quiros), dato che il dialogo tra il Palacios e il Dominguez avverrà nella pensione…

Una Vita, news: Lolita cerca di capire cosa hanno in mente Fidel e Ramon

Neanche a dirlo, Lolita affronterà immediatamente Ramon in cerca di una spiegazione, ma non otterrà alcun tipo di risposta sulla faccenda, dato che l’uomo sottolineerà che con le sue proprietà può fare quello che vuole senza chiederle alcun tipo di permesso. Lolita non potrà però fare a meno di preoccuparsi quando troverà tra le cose di Ramon una borsa piena zeppa di denaro, tant’è che temerà che l’anziano si stia per cacciare in un grosso guaio.

La faccenda, insomma, sembrerà spinosa, anche se per il momento sarà completamente avvolta dal mistero. Che cosa avranno dunque in mente Ramon e Fidel?