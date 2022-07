Spoiler Beautiful, episodi italiani: Quinn Fuller e Carter Walton, la verità viene a galla

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Shauna Fulton sarà messa sempre più in difficoltà dalla curiosità causata dal suo flirt con Carter Walton: un flirt, in realtà, mai esistito, ma frutto della fantasia della stessa Shauna che, con prontezza di riflessi, ha messo in piedi la bugia per coprire l’amica Quinn Forrester.

Ora, di fronte alle domande su come sia finita a letto con il bell’avvocato, Shauna potrebbe invocare il proprio diritto alla privacy e alla libertà di due adulti single di poter avere l’avventura di una notte, senza dover dare conto a nessuno. Ma a Beautiful la propria vita personale è sempre affare degli altri e così Shauna sarà interrogata da Zoe Buckingham, desiderosa di capire come sia stato possibile che Carter sia stato con un’altra dopo aver rotto con lei.

Beautiful, puntate italiane: Eric sembra riavvicinarsi a Quinn

A salvare la Fulton interverranno proprio Quinn e Carter, che inviteranno Zoe a concentrarsi sul suo futuro con l’uomo che ama. Le domande, però, per Shauna non finiranno e a metterla sotto interrogatorio sarà poi la sua stessa figlia Flo Logan, sconvolta dallo scoprire che il gossip sulla madre sia vero. Per Flo sarà inconcepibile che la sua mamma non si sia confidata con lei e a quel punto Shauna sarà davvero in difficoltà, scoprendo di non riuscire a mentire a sua figlia così bene come credeva.

Tuttavia la storia di copertura è stata ormai lanciata e Quinn supplicherà l’amica di continuare a confermare questa versione degli eventi, anche perché nel frattempo Eric Forrester darà seguito alle proprie buone intenzioni, riavvicinandosi alla moglie.

Beautiful, anticipazioni italiane: Paris scopre la verità su Quinn e Carter

Shauna e Quinn, tuttavia, commetteranno ancora una volta l’inspiegabile gesto che in Beautiful è solito commettere chiunque custodisca un segreto: nonostante la promessa di non parlarne più, continueranno a discuterne nei dettagli, tra l’altro in luoghi poco privati. Le due signore, infatti, faranno un resoconto dettagliato della questione a portata d’orecchio di una dipendente della Forrester Creations: Paris!

La giovane Buckingham si troverà puntualmente nei pressi della porta lasciata socchiusa, ascoltando dunque tutta la verità dalle parole di Quinn e Shauna. Insomma, anche stavolta gli autori sono ricorsi al solito stratagemma che, in modo rapido e veloce, è solito far venir fuori i segreti.

Cosa farà Paris a quel punto? La ragazza affronterà Shauna, che, ovviamente, le chiederà di tacere per non distruggere la felicità ritrovata di Zoe. Intanto le cose tra Quinn ed Eric proseguiranno bene, a tal punto che, apprenderemo, le cose sono tornate a funzionare anche nell’intimità di coppia (un dettaglio, peraltro, che tra qualche mese ci verrà chiesto di dimenticare…).

Ma, intanto, tornando agli avvenimenti più prossimi, Shauna informerà Quinn che Paris è al corrente del fatto che sia lei la donna misteriosa di Carter: cosa farà la Fuller?