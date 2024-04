Grey’s anatomy 20, trama episodio 1 (disponibile su Disney+)

Il tanto atteso ritorno di Grey’s Anatomy è finalmente avvenuto oggi, giovedì 25 aprile, su Disney Plus, con l’esclusiva presentazione del primo episodio della ventesima stagione intitolato “Abbiamo appena iniziato” (We’ve Only Just Begun). Questa nuova avventura del più longevo medical drama statunitense creato da Shonda Rhimes si apre con una scena carica di tensione, poiché il dottor Nick Marsh irrompe nella sala riunioni con una domanda che mette tutti in discussione: chi tra gli specializzandi dovrebbe essere licenziato?

La situazione si complica ulteriormente quando Yasuda punta il dito accusatore contro Adams, seguita rapidamente da Kwan. Il tutto mentre riflettono sulle conseguenze della stagione precedente, che si era chiusa con un romantico cliffhanger: l’incontro tra la Griffith e Adams, seguito dal violento confronto tra il giovane medico e lo sposo abbandonato.

Ma le tensioni non si limitano agli affari sentimentali del reparto. Un’altra controversia è rappresentata dall’incidente legato alla richiesta di “non rianimare” da parte di un’anziana paziente, ignorata da Kwan, il che genera conflitti interni, soprattutto in Jules.

La situazione precipita ulteriormente quando si scopre che un uomo di nome Sam, che ha servito nell’aeronautica militare per decenni, muore per mano di due tirocinanti non pronti a gestire la situazione. Questo evento tragico porta Marsh a prendere una decisione drastica, ordinando ai presenti di sospendere ogni attività medica fino al suo ritorno con una decisione che potrebbe compromettere l’intero programma di formazione.

Mentre il reparto di terapia intensiva è in tumulto, Teddy affronta una crisi cardiaca causata da un problema dentale, ma fortunatamente viene salvata da Winston. Ndugu, preso dall’entusiasmo, prende il comando delle operazioni e caccia Owen e Amelia dalla sala operatoria per poter operare con Schmidt.

Lucas decide di prendere aria fresca all’esterno, Simone decide di seguirlo all’esterno ma all’improvviso arriva un autista di ambulanza chiedendo aiuto per un paziente. La ragazza cerca di spiegare che non possono intervenire, ma Lucas salta sull’ambulanza, costringendo anche lei a seguirlo.

Improvvisamente, un’auto senza conducente sfreccia giù per il vialetto dell’ospedale e si scontra con violenza contro l’ambulanza. La macchina continua a colpire l’ambulanza ogni mezzo minuto. Fortunatamente, Miranda e Meredith sono tornate dal loro viaggio a Boston e guidano i tirocinanti attraverso questa insolita situazione.

Successivamente, Meredith parla con Nick nel tentativo di persuaderlo a concedere loro un’altra opportunità. Gli suggerisce anche la possibilità di continuare a lavorare a Boston o di lasciare definitivamente. Infine, Grey decide di affidare tutte le sue ricerche ad Amelia, chiedendole di portare avanti la causa. Tuttavia, le impone di mantenere il tutto segreto.

Intrighi, tensione e colpi di scena sono il focus su cui si basa questo primo episodio della ventesima stagione di Grey's Anatomy, che offre ai fan tutto ciò che negli anni ha reso la serie un appuntamento fisso per milioni di fan nel mondo anche dopo due lunghe decadi con la promessa di continuare a farlo ancora a lungo.