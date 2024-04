Beautiful, anticipazioni dal 28 aprile al 3 maggio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 28 aprile a sabato 3 maggio 2024

Mentre è in corso un violento nubifragio, i vertici della Forrester, tranne Steffy, sono riuniti attorno ad un tavolo per decidere il destino di Thomas nell’azienda. Nel corso della riunione, tutti concordano sul fatto che lui debba essere allontanato dall’azienda di famiglia. Thomas arriva per ultimo, si difende, confessa di aver commesso un grave errore; chiede di avere un’altra possibilità, ma viene estromesso.

Steffy, pur d’accordo con gli altri per l’estromissione di Thomas dall’azienda di famiglia, è rimasta a casa con Finn per una serata al lume di candela, ma proprio quando l’eccitazione sale, la porta di casa si spalanca e appare Sheila.

Mentre Brooke e Taylor si confrontano da amiche riguardo a Sheila, la donna fa irruzione a casa di Steffy e Finn tentando di spiegare le ragioni delle sue azioni.

Katie e Carter trascorrono una serata romantica. Mentre Finn e Steffy cercano di legare Sheila per impedire che scappi e intendono consegnarla alla polizia, sopraggiunge Bill.

Bill, inaspettatamente, rifiuta di aiutare Steffy e Finn ad immobilizzare Sheila dicendo di volerle dare un’altra possibilità e annunciando di avere una relazione con lei. Bill dichiara poi che. se loro denunceranno Sheila, lui denuncerà a sua volta Taylor per avergli sparato anni prima.

Taylor e Brooke si ritrovano complici e felici di sentirsi amiche e finalmente desiderose di pensare prima di tutto a se stesse piuttosto che a Ridge. Kate ricorda parte del suo passato, durante una serata in cui Carter le dimostra tutto il suo affetto.

Bill sembra impazzito: protegge Sheila ricattando in modo orribile Steffy. Quest’ultima e Finn cercano di farlo tornare alla ragione, ma lui sembra irremovibile.

Bill vuole ricostruirsi una vita con Sheila, che ha commesso tanti sbagli come lui ed è l’unica persona che riesca a vederlo per come lui davvero è, mentre da tutti gli altri si sente tradito e abbandonato. Nel frattempo, Liam e Wyatt si ritrovano a casa del padre, preoccupati per i suoi strani atteggiamenti.

Liam e Wyatt, preoccupati per lo strano comportamento di Bill, cercano di capire cosa stia nascondendo e alla fine trovano un indizio. Bill ripete a Steffy e a Finn che, se loro denunceranno Sheila, anche Taylor finirà in prigione.

Steffy è costretta a rivelare a Finn il motivo per cui Taylor ha sparato a Bill, in seguito alla notte d’amore tra Bill e Steffy. Liam e Wyatt cercano indizi a casa del padre ed arrivano alla conclusione che sia stato rapito da Sheila. Quindi chiamano la polizia.

Bill, tornato a casa con Sheila, chiama Baker perché vuole che la donna sia arrestata per poi poterla liberare definitivamente. La cattura di Sheila dopo che Bill ha chiamato la polizia fa tirare a tutti un sospiro di sollievo.