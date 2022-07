Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: l’inaspettato rifiuto di FLORIAN

Da mesi non sognava altro di poter tornare insieme a Maja von Thalheim (Christina Arends). Quando però nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il suo sogno si potrà finalmente avverare, Florian Vogt (Arne Löber) farà inaspettatamente un passo indietro… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Maja bacia Florian

Si sono ufficialmente lasciati mesi fa, eppure Maja e Florian continuano ad essere legati da un filo magico contro cui nessuno può fare nulla. Non a caso, il guardacaccia non ha esitato a rischiare la propria vita pur di salvare quella della sua amata, finendo per ammalarsi gravemente. E proprio la sua malattia sarà il punto di svolta…

Convinto di essere ormai vicino alla morte, Vogt ha infatti stilato una lista di ultimi desideri da realizzare nel tempo che gli rimane. E tra questi ce n’è uno molto particolare: baciare la von Thalheim per un’ultima volta!

Ebbene, quando la ragazza lo scoprirà, ne resterà profondamente colpita. E così, quando poco dopo si troverà insieme al suo ex, verrà travolta dai vecchi sentimenti e lo bacerà appassionatamente! Un bacio che cambierà tutto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian non vuole tornare con Maja

Grazie a quel bacio, infatti, Maja capirà infatti di aver mentito a se stessa per mesi: non è innamorata di Hannes (Pablo Konrad), bensì di Florian. A quel punto nulla sembrerà più poter impedire il lieto fine tra i due protagonisti. Nulla tranne Florian stesso!

A sorpresa, infatti, il guardacaccia dirà chiaramente alla sua ex di non voler tornare insieme a lei, spiegandole di volerle risparmiare il dolore di stare insieme ad un uomo a cui restano solo poche settimane di vita.

Ebbene, come prevedibile la von Thalheim non si lascerà scoraggiare tanto facilmente, ma poi un incontro con Erik (Sven Waasner) cambierà tutto. L’uomo le aprirà infatti gli occhi sulla complessità della situazione: se Maja lasciasse Hannes, quest’ultimo potrebbe ritirare i finanziamenti per la ricerca di una cura per Florian! E a quel punto la povera von Thalheim si troverà di fronte ad un terribile dilemma…