Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il sacrificio di MAJA

Per la persona che si ama si è disposti a fare qualunque cosa… anche fingere di amare un altro! Lo sa bene Maja von Thalheim (Christina Arends), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore fingerà di amare Hannes Fröhlich (Pablo Konrad) nella speranza di salvare Florian Vogt (Arne Löber). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Maja capisce di amare Florian

Sono mesi che Florian è costretto a vedere la donna che ama tra le braccia di un altro. Una situazione che però potrebbe presto cambiare! Dopo aver più volte respinto il suo ex per poter continuare la sua relazione con Hannes, Maja sta infatti finalmente per capire che il suo cuore appartiene al bel guardacaccia. E a quel punto nulla sarà più come prima…

Dopo aver scoperto che il giovane Vogt sogna segretamente di poterla baciare un’ultima volta prima di morire, infatti, la ragazza non solo lo accontenterà ma capirà di non aver mai smesso di amarlo. Purtroppo, però, ancora una volta tutto sembrerà contro questa bellissima coppia.

Mentre Maja penserà di poter tornare insieme a lui, Florian sarà infatti di tutt’altro avviso. La sua spiegazione sarà quella di voler evitare alla ragazza una sofferenza inutile, visto che dopotutto gli restano poche settimane di vita. Non sarà però questo l’unico motivo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja prova a restare insieme a Hannes

Parlando con Erik (Sven Waasner), la von Thalheim aprirà infatti gli occhi su un aspetto che – accecata dai sentimenti – non aveva considerato: se troncasse la sua relazione con Hannes, quest’ultimo potrebbe interrompere i finanziamenti della ricerca medica guidata dal professor Berthold per trovare una cura alla malattia che sta uccidendo Florian.

A quel punto la ragazza si troverà di fronte ad un terribile dilemma: vivere finalmente alla luce del sole i propri sentimenti e regalare delle ultime settimane di felicità all’uomo che ama, oppure reprimere i propri sentimenti per dare una chance alla sperimentazione medica che potrebbe salvare il suo amato?

Ebbene, benché tormentata, alla fine Maja sceglierà la seconda alternativa e deciderà dunque di continuare a restare insieme a Hannes. Fingere di provare dei sentimenti per un uomo che non ama, però, si rivelerà più difficile del previsto…