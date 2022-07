Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: aiuto inaspettato di PAUL a JOSIE

Dopo essere stato a lungo l’incarnazione dell’eroe romantico, nella diciottesima stagione di Tempesta d’amore Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) farà decisamente un passo indietro, comportandosi in modo tutt’altro che corretto nei confronti della co-protagonista Josie Klee (Lena Conzendorf) . Nelle prossime puntate tedesche della soap, però, l’uomo riuscirà almeno in parte a farsi perdonare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Paul delude Josie, che si mette in proprio

Se le puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda in Italia sono ancora incentrate sulla travagliata storia d’amore di Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber), in Germania l’attenzione è da tempo passata ad una nuova coppia di protagonisti: Paul Lindbergh e Josie Klee, figlia naturale di Erik (Sven Waasner) e Yvonne (Tanja Lanäus).

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, ci vorrà parecchio tempo prima che i due capiscano di essere innamorati… e per allora sarà ormai troppo tardi! Paul si sarà infatti già impegnato con Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) – la sorellastra di Maja – e, nonostante varie promesse fatte a Josie, alla fine deciderà di restare con la fidanzata.

Ferita e amareggiata, la Klee non si piangerà però addosso a lungo e deciderà di guardare avanti e pensare alla propria carriera. Sarà così che la ragazza deciderà di mettersi in proprio e aprire un atelier dove vendere le proprie praline di cioccolato. Una sfida per cui avrà però bisogno dell’aiuto di Paul…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Paul aiuta Josie

Per poter aprire la propria attività, Josie necessiterà infatti di un locale adeguato e la scelta ricadrà sul Cafè Liebling. Peccato solo che Erik non potrà permettersi di acquistare la pasticceria per la figlia e così Yvonne dovrà rivolgersi al suo nuovo compagno: Christoph (Dieter Bach).

Ebbene, quest’ultimo sarà tutt’altro incline ad avventurarsi in un investimento dal ritorno dubbio e ci vorrà tutta la capacità persuasiva di Paul per convincerlo a credere in Josie. Pur non stando insieme alla Klee, Lindbergh non potrà infatti fare a meno di preoccuparsi per lei e provare ad aiutarla. E non sarà l’ultima volta!

Quando – settimane dopo – Yvonne tradirà Christoph facendo naufragare la loro relazione, come vendetta l’albergatore minaccerà di vendere le azioni del Café Liebling e si rifiuterà di cederle a Erik. E così Yvonne non vedrà altra scelta se non rivolgersi ancora una volta a Paul…

Ebbene, quest’ultimo non solo accetterà di aiutare Josie, ma riuscirà anche nell’impresa di convincere Christoph, salvando così l’attività della giovane pasticciera. Non tutti, però, apprezzeranno il suo gesto…

Quando Constanze scoprirà il ruolo avuto dal fidanzato, infatti, inizierà a temere che quest’ultimo possa lasciarla definitivamente per tornare insieme a Josie. I suoi timori saranno fondati?