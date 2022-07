Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la confessione di ROSALIE

Uno dei triangoli più inaspettati ed appassionanti degli ultimi anni sta finalmente per entrare nel vivo. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) scoprirà infatti che Christoph Saalfeld (Dieter Bach) ha messo gli occhi sulla sua fidanzata: Rosalie Engel (Natalie Alison). E le conseguenze non si faranno attendere…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph e Rosalie sempre più vicini

Dopo essersi fatti guerra per mesi interi, recentemente Christoph e Rosalie sembrano finalmente aver deposto le armi, arrivando ad avvicinarsi in modo fino a poco fa inaspettato. Come sappiamo, l’albergatore ha infatti concesso un prestito alla Engel, coprendo quest’ultima di fronte alle incessanti domande di Michael.

Il momento della svolta è però arrivato durante una degustazione privata di whisky tra i due: convinto che anche da parte della donna ci sia dell’interesse, Christoph ha infatti baciato Rosalie, per poi proporle di iniziare una relazione clandestina!

Come sappiamo, la Engel ha respinto con decisione le avances dell’albergatore, ma non è riuscita a scoraggiare quest’ultimo, tanto da ricevere un invito per un viaggio insieme a Parigi. Ebbene, anche in questo caso Saalfeld riceverà un due di picche, ma non per questo si arrenderà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael scopre che Christoph e Rosalie si sono baciati

Pur non essendo riuscito a convincere la bella barista ad andare insieme a lui in Francia, Christoph otterrà comunque di farsi accompagnare da lei a Monaco per un’asta di whisky pregiati. E, come prevedibile, dopo il lavoro ci sarà il momento per un po’ di svago…

Dopo l’asta, Rosalie trascorrerà dunque la serata con Christoph in un bar del capoluogo bavarese, prima di rientrare a casa. In questo caso, però, mantenere il segreto si rivelerà più difficile del previsto.

Michael scoprirà infatti casualmente che la fidanzata ha trascorso la serata con Saalfeld e, quando le chiederà spiegazioni, la Engel reagirà con evidente imbarazzo. Sul momento il medico non darà troppo peso alla cosa, ma poi verrà a sapere che la sua amata ha rifiutato di accompagnare l’albergatore in un viaggio di lavoro a Parigi…

Insospettito, Michael chiederà dunque spiegazioni a Rosalie, che capirà di non poter più continuare a ingannare il fidanzato. Sarà così che la Engel confesserà al compagno quanto accaduto tra lei e Christoph! Come reagirà il medico?