Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la richiesta di CHRISTOPH a ROSALIE

Quando Christoph Saalfeld (Dieter Bach) vuole qualcosa non si ferma di fronte al primo “no”. Lo sa bene Rosalie Engel (Natalie Alison), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si troverà a fare i conti con le avance dell’albergatore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph e Rosalie si baciano

Dopo essere stati a lungo nemici, negli ultimi giorni Christoph e Rosalie hanno iniziato una nuova fase del loro rapporto, che li ha visti diventare soci… e presto molto di più! Quando la Engel si è trovata in difficoltà economiche, infatti, si è rivolta proprio a Saalfeld, che l’ha ingaggiata per una missione piuttosto delicata. E, anche quando la missione è fallita, ha deciso di aiutarla comunque.

Il risultato? Pur avendo risolto nell’immediato il suo problema finanziario, la donna si è trovata in debito con l’albergatore. E, come se non bastasse, Michael (Erich Altenkopf) lo ha scoperto, reagendo in modo inaspettato…

Pensando di aiutare la fidanzata, il medico offrirà a Christoph di saldare lui stesso il debito di Rosalie, finendo però così per umiliare quest’ultima. Ebbene, non solo Saalfeld farà il gioco della Engel negando che quest’ultima gli debba del denaro, ma otterrà anche la sua riconoscenza. E così, poco dopo, tra Christoph e Rosalie scatterà un bacio!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph chiede a Rosalie di andare a Parigi

Ebbene, in realtà sarà l’albergatore a farsi avanti, mentre la donna lo respingerà subito dopo. Ciononostante, Saalfeld non si scoraggerà e dirà chiaramente alla Engel non solo di essere interessato a lei, ma di voler iniziare una relazione clandestina!

Sconvolta, Rosalie rifiuterà con decisione la proposta di Christoph e cercherà di ristabilire le distanze con lui per poi riappacificarsi con Michael (a cui tuttavia non racconterà nulla dell’accaduto). L’albergatore, però, non si arrenderà così facilmente…

Poco dopo, infatti, Saalfeld farà alla Engel una proposta inaspettata: andare insieme a Parigi per un viaggio d’affari, lasciandole però intendere che tra loro potrebbe accadere qualcosa. E a quel punto la donna capirà di trovarsi di fronte ad un bivio: cosa deciderà?