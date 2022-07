Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: guerra tra YVONNE e CHRISTOPH

Doveva essere l’inizio di un nuovo amore… e invece finirà in guerra aperta! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore i rapporti tra Yvonne Klee (Tanja Lanäus) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach) finiranno infatti per degenerare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Yvonne vuole sposare Christoph

Se in Italia i fan di Selina (Katja Rosin) e Christoph sperano ancora in un riavvicinamento tra i due, in Germania è ormai chiaro da tempo che la storia tra questi due personaggi si è conclusa definitivamente, tanto che la von Thalheim è uscita di scena insieme all’ex marito Cornelius (Christoph Mory). L’albergatore, però, non resterà solo a lungo…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, Christoph inizierà infatti una storia con Yvonne Klee, la madre della nuova protagonista Josie (Lena Conzendorf). In realtà l’interesse della donna nei confronti di Saalfeld sarà puramente di natura economica: in grande difficoltà finanziaria, spera infatti di trovare in Christoph un buon partito in grado di garantirle una vita agiata.

Come se la situazione non fosse già sufficientemente complicata, Yvonne finirà poi per innamorarsi (ricambiata) di Erik Vogt (Sven Waasner), con cui già in passato aveva avuto una relazione. Non per questo, però, la Klee rinuncerà a Saalfeld…

Decisa a portare a termine il suo piano di accasarsi con l’albergatore, Yvonne farà dunque chiaramente capire a Christoph di voler diventare sua moglie. Peccato solo che la reazione dell’uomo non sarà quella sperata…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Yvonne tradisce il segreto di Christoph

Saalfeld dirà infatti chiaramente alla compagna di non avere assolutamente intenzioni serie con lei! Una risposta che ovviamente colpirà la donna come una pugnalata, scatenando la sua rabbia. E così, decisa a vendicarsi di quell’umiliazione, Yvonne penserà bene di rovinare Christoph svelandone un segreto scottante…

Come vi abbiamo anticipato, nelle puntate tedesche l’albergatore soffre da qualche tempo di uno strano disturbo che lo porta a non essere in grado di effettuare conti. Un bel problema per un uomo d’affari! Non c’è dunque da stupirsi se Saalfeld ha nascosto il problema ai comproprietari del Fürstenhof, confidandosi solo con la propria compagna. Un errore che pagherà caro!

Decisa a colpire il fidanzato nel suo punto più debole, Yvonne farà infatti in modo che Werner (Dirk Galuba) e Robert (Lorenzo Patané) scoprano l’handicap di Christoph, mettendo a rischio il posto di quest’ultimo nel consiglio di amministrazione dell’hotel. Lui, però, non se ne starà a guardare…

Di fronte a quel vile tradimento, infatti, Saalfeld risponderà col pugno di ferro: non solo troncherà la sua relazione con Yvonne, ma licenzierà anche quest’ultima! E ora?