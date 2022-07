Nei prossimi giorni e settimane, Un posto al sole vedrà ancora al centro della scena la complicata storia di Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) e delle minacce ricevute da Lello Valsano (Gianluca Pugliese). Dopo aver informato anche Nicotera (Paolo Romano) di quanto sta accadendo, tutta la famiglia sarà ormai al corrente della fase problematica attraversata dal capofamiglia, ma tutto ciò sta per spianare la strada a grandi problemi nei rapporti personali: ci sarà tensione tra Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio ma, soprattutto, prestissimo Ornella (Marina Giulia Cavalli) scoprirà che suo marito aveva preferito confidarsi con Elvira (Giusi Cataldo)…

Grande spazio anche al tentativo di fuga di Chiara (Alessandra Masi) e Nunzio (Vladimir Randazzo), che verrà fatto passare per un viaggio di piacere (nascondendo quindi che l’intenzione è definitiva). All’ultimo momento, però, ci saranno delle “intromissioni” in grado di mettere tutto in discussione: chi partirà davvero?

Spoiler Un posto al sole: novità per Michele Saviani?

Le avventure e gli intrighi che vedono al centro della scena Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Marina (Nina Soldano) e Lara (Chiara Conti) si sposteranno in quel di Procida (già la Giordano è arrivata sull’isola, come avrete notato) e la Martinelli non mancherà di riservarci ulteriori sorprese. Del resto, il suo piano adesso è chiaro: vuole sostituire il bambino deceduto con uno “comprato”, mettendo così in atto un progetto davvero diabolico. Riuscirà ad arrivare sino in fondo? Solo i prossimi mesi ce lo diranno!

Nei prossimi episodi di Upas, la “quota comedy” sarà assicurata da una divertente storia piena zeppa di equivoci: Mariella (Antonella Prisco) avrà modo di convincersi di stare antipatica ad Angela (Claudia Ruffo) e Serena (Miriam Candurro) e ciò provocherà un effetto domino di fraintendimenti tutti da ridere, vedere per credere…

Concludiamo con un rumor in anteprima su uno dei principali personaggi maschili: in questo periodo stiamo vedendo Michele (Alberto Rossi) in qualità soprattutto di padre non troppo convinto del fidanzato di sua figlia. Ma in futuro le cose potrebbero cambiare: gira voce che nel futuro di Saviani non ci sia solo la radio, ma anche una “nuova conoscenza”. Di chi si tratterà? Ne riparleremo…