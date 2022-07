Nonostante la liaison amorosa con Dori Navarro (Leonor Martin), Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) entrerà nuovamente in crisi profonda nelle prossime puntate italiane di Una Vita, tant’è che la donna si troverà costretta a chiedere aiuto al dottor Ignacio Quiroga (Marco Caceres)…

Una Vita, news: Dori e Felipe cominciano una relazione

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenza, Felipe riuscirà ad arginare le difese di Dori e comincerà una vera e propria relazione con lei. C’è da dire che la donna continuerà a voler mantenere segreto ciò che è nato con l’ex avvocato, ma il suo desiderio andrà letteralmente in fumo quando Lolita (Rebeca Alemany) assisterà ad un bacio con l’Alvarez Hermoso che avverrà nelle scale di Acacias 38.

A quel punto, visto che avrà paura che l’uomo ricada in una crisi profonda, Lolita si rivolgerà a Marina (Rosanna Espinós), ossia colei che ha suggerito Dori come infermiera. In un successivo dialogo che si verificherà proprio tra Marina e Dori, i telespettatori avranno così modo di scoprire che la Navarro ha voluto avvicinarsi ad ogni costo a Felipe per studiare il suo stato emotivo dovuto all’attentato ed avere così una speranza di essere ammessa in una prestigiosa facoltà austriaca, in modo da studiare al fianco di un medico della squadra di Freud.

Una Vita, spoiler: Felipe di nuovo in crisi

In ogni caso, i sentimenti che Dori proverà per Felipe saranno del tutto sinceri, visto che ribadirà a Marina che non aveva minimamente messo in conto la possibilità di innamorarsi del paziente. La Navarro non potrà dunque fare a meno di preoccuparsi quando Felipe inizierà ad avvertire degli attacchi d’ansia che culmineranno in vere e proprie crisi di pianto.

Tutto ciò avverrà in concomitanza con la possibile scarcerazione di Fausto Salazar (Aitor Campo), ossia il responsabile dell’attentato anarchico che ha distrutto la sua vita. Dato che niente metterà a freno il malessere dell’Alvarez Hermoso, la Navarro dovrà dunque fare mea culpa e chiederà a Ignacio di prescrivere a Felipe dei calmanti (che lei stessa, invece, gli aveva chiesto di abbandonare).

Una Vita, trame: Fausto Salazar muore, come reagirà Felipe?

Occhio a come proseguirà la storyline: da un lato Ignacio rimprovererà Dori per l’ennesima volta ma deciderà di somministrare a Felipe i medicinali dopo che l’avrà visitato, dall’altro Fausto Salazar verrà ucciso in un agguato organizzato da Fidel Soria (Alejandro Siguenza) poco prima della sua scarcerazione (e che verrà spacciato come un tentativo di fuga da parte dell’anarchico).

Seguendo un consiglio di Lolita, Dori deciderà di rendere partecipe Felipe dell’assassinio dell’uomo e a quel punto lui sembrerà riprendersi dal suo stato d’ansia. L’equilibrio dell’Alvarez Hermoso resterà stabile oppure qualcos’altro lo farà di nuovo vacillare?