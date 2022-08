Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Florian confessa a Constanze di amare Maja. E lei…

Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la dolorosa ammissione di FLORIAN

Può un amore come quello tra Florian Vogt (Arne Löber) e Maja von Thalheim (Christina Arends) venire soppiantato da una storia nata in una notte? La risposta è ovviamente “no” e nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore se ne accorgerà anche Constanze (Sophia Schiller)… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: triangolo tra Florian, Constanze e Maja

Da qualche giorno nelle puntate italiane di Tempesta d’amore stiamo assistendo all’evoluzione di un nuovo appassionante triangolo con al centro i due protagonisti. Come sappiamo, Maja e Florian hanno finalmente capito di essere fatti l’una per l’altro, ma a causa della malattia del ragazzo non possono stare insieme. Ed è stato allora che è entrata in scena la sorellastra della von Thalheim: Constanze.

Quest’ultima ha infatti incontrato casualmente il bel guardacaccia in una serata particolarmente triste per lui: aveva appena respinto Maja dopo che quest’ultima aveva chiuso la propria relazione con Hannes Fröhlich (Pablo Konrad) per amor suo.

Ignorando chi sia quella bella rossa, Vogt ha dunque passato con lei una notte di passione, salvo poi scoprire l’indomani l’identità della sua fiamma. E a quel punto il ragazzo ha deciso di cogliere al volo quell’occasione inaspettata per allontanare definitivamente Maja e costringerla a guardare avanti.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian e Constanze fingono di volersi sposare

Sarà così che Florian inizierà ufficialmente una relazione con Constanze, spezzando il cuore alla povera Maja. Se quest’ultima resterà devastata dal vedere l’uomo che ama insieme alla sorellastra, Constanze non solo non si farà troppi problemi nel vedere la consanguinea soffrire (anzi!), ma arriverà addirittura a convincere il guardacaccia a sposarla!

In realtà l’idea di Constanze sarà usare la storia del loro presunto matrimonio per convincere dei facoltosi benefattori a finanziare la ricerca di una cura che possa salvare Vogt. Quest’ultimo accetterà dunque di stare al gioco e fingerà di accettare la proposta della “compagna” in occasione di un evento di beneficienza, spezzando definitivamente il cuore a Maja.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Constanze scopre che Florian ama ancora Maja

Se la povera protagonista si chiuderà nel proprio dolore, Florian avrà invece un problema molto diverso da affrontare, oltre ai sensi di colpa per aver causato una simile sofferenza alla donna che ama…

Benché il loro rapporto sia solo di facciata, con il tempo Constanze inizierà infatti a provare dei sentimenti sinceri nei confronti del “fidanzato” e farà capire a quest’ultimo di volere qualcosa di più dal loro rapporto. La attende però una brutta sorpresa…

Florian spiegherà infatti a Constanze non solo di non volere una vera relazione con lei, ma di essere certo che il suo cuore apparterrà per sempre a Maja! E, inutile dirlo, Constanze non la prenderà bene…