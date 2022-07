Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: avventura amorosa per FLORIAN

Per non far soffrire Maja von Thalheim (Christina Arends), Florian Vogt (Arne Löber) sarebbe disposto a tutto. Eppure il destino lo porterà a ferire la sua amata nel modo peggiore possibile. Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Maja capisce di amare Florian

Fin dall’inizio è stato chiaro che l’amore tra Maja e Florian era tanto forte quanto maledetto. La faida tra le famiglie dei due ragazzi ha infatti con il tempo finito per logorare i rapporti tra i due, portando questi ultimi a lasciarsi. Non per questo, però, i loro sentimenti si sono indeboliti…

Come sappiamo, benché la von Thalheim abbia iniziato una relazione con Hannes Fröhlich (Pablo Konrad), Vogt non solo non ha smesso di amarla, ma non ha esitato a rischiare la propria vita pur di salvare quella della sua ex. Un gesto che gli è costato caro.

A causa della sua coraggiosa operazione di salvataggio, il guardacaccia ha infatti contratto una malattia mortale che lo sta uccidendo. Ed è stato proprio in queste circostanze che Maja ha finalmente capito di amare ancora Florian!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja lascia Hannes

A quel punto, però, per la von Thalheim è arrivata una doccia fredda: Vogt non vuole saperne di tornare con lei! Il motivo? Vuole risparmiarle la sofferenza di stare insieme ad un uomo a cui restano poche settimane di vita…

Come se non bastasse, parlando con Erik (Sven Waasner) la ragazza si renderà conto che – se dovesse lasciare Hannes – quest’ultimo potrebbe ritirare i finanziamenti per la ricerca di una cura in grado di salvare Florian!

A quel punto la ragazza deciderà di provare a portare avanti la sua relazione con il fidanzato, ma ben presto capirà di non poter ingannare un uomo che la ama sinceramente. E così, benché con il cuore a pezzi, Maja comunicherà a Hannes di volerlo lasciare in quanto il suo cuore appartiene a Florian!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian passa la notte con Constanze

Inutile dire che il povero Fröhlich resterà sconvolto di fronte alla decisione inaspettata della sua amata e proverà in tutti i modi a convincere quest’ultima a tornare sui suoi passi. Tutto, però, sarà inutile.

E Florian? Quando scoprirà che Maja ha davvero lasciato il fidanzato, il guardacaccia si sentirà ulteriormente in colpa: benché ami Maja con tutto il cuore, non vuole strapparla ad un uomo che – al contrario di lui – potrebbe renderla felice.

A quel punto a Maja non resterà altra scelta se non rispettare la decisione del suo amato, mentre quest’ultimo proverà a distrarsi dalle proprie pene d’amore con una serata in birreria. Ebbene, sarà proprio qui che il giovanotto incontrerà una bella ragazza dai capelli rossi con cui passerà una notte di passione.

L’indomani, però, lo attenderà una brutta sorpresa: la sua fiamma non è una persona qualunque, bensì Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), la sorellastra di Maja! E a quel punto nulla sarà più come prima…