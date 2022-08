Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: proposta di matrimonio per FLORIAN

Un clamoroso colpo di scena ci attende nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! L’appassionante triangolo che vede Florian Vogt (Arne Löber) conteso tra Maja von Thalheim (Christina Arends) e sua sorella Constanze (Sophia Schiller) evolverà infatti in modo inaspettato, tanto che spunterà addirittura una proposta di matrimonio!

Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: triangolo tra Florian, Constanze e Maja

Non sembra proprio esserci pace per i fan di Maja e Florian. Dopo essersi presi e lasciati in continuazione nel corso degli ultimi mesi, da qualche giorno i due protagonisti avevano finalmente capito di essere fatti l’uno per l’altra. Peccato che ciò non sia bastato a farli tornare insieme…

Consapevole di avere ancora poco da vivere, il giovane Vogt ha infatti preferito respingere la propria amata, spingendo quest’ultima a costruirsi un futuro insieme a Hannes Fröhlich (Pablo Konrad). Lei, però, non ne vuole sapere…

Sarà in queste circostanze che il bel guardacaccia ha fatto la conoscenza di una bella ragazza dai capelli rossi con cui ha finito per passare la notte. L’indomani, però, è arrivata un’amara scoperta: la sua amante altri non è che Constanze, la sorellastra di Maja!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian usa Constanze per ferire Maja

Sconvolto, inizialmente Florian ha preso le distanze da Constanze, salvo poi capire che quest’ultima può essere la chiave per allontanare definitivamente Maja e costringerla finalmente a voltare pagina. Un obiettivo che verrà centrato solo in parte…

Se la von Thalheim resterà ovviamente sconvolta nel vedere l’uomo che ama tra le braccia dell’odiata sorellastra, non riuscirà però comunque a dimenticare Vogt e continuerà a sperare che il ragazzo possa un giorno tornare da lei.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Constanze fa una proposta di matrimonio a Florian

Oltre ai problemi di cuore, Florian avrà però anche altro a cui pensare: la ricerca di una cura per la sua malattia ha bisogno di finanziamenti! Nella speranza di racimolare un po’ di donazioni, verrà dunque organizzato al Fürstenhof un evento benefico, a cui parteciperanno personaggi molto facoltosi. Ma come convincerli ad aprire i portafogli?

Ebbene, Constanze avrà un’idea tanto folle quanto potenzialmente geniale: per far breccia nei cuori dei presenti, deve fare leva sul presunto amore che la lega a Florian. E così, nel corso dell’evento, la ragazza farà al bel guardacaccia una proposta di matrimonio! E a quel punto tutto cambierà…