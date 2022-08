Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il crudele piano di FLORIAN

Per evitare che Maja von Thalheim (Christina Arends) soffra, Florian Vogt (Arne Löber) è disposto a tutto… anche a spezzarle il cuore! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il giovane guardacaccia deciderà infatti di allontanare la donna che ama ferendola nel modo peggiore. Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian passa la notte con Constanze

Da quando Maja ha capito che il suo cuore appartiene a Florian, non ha avuto che un obiettivo: tornare insieme all’uomo che ama… anche se lui non vuole! Benché profondamente innamorato della sua ex, Florian vuole infatti che Maja non soffra inutilmente al fianco di un malato terminale e guardi invece avanti costruendo una vita insieme a Hannes Fröhlich (Pablo Konrad) . Lei, però, non lo ascolterà…

Capendo di non poter ingannare il fidanzato, Maja deciderà infatti di chiudere la sua relazione con Hannes, confessando a quest’ultimo di amare ancora Florian. Ebbene, quando quest’ultimo scoprirà quanto accaduto, si sentirà terribilmente in colpa per aver involontariamente distrutto il futuro della von Thalheim con Fröhlich.

Disperato, il giovane Vogt cercherà di distrarsi dalle proprie pene d’amore trascorrendo una serata in birreria, dove conoscerà una bella ragazza dai capelli rossi. Il risultato? Complice qualche birra di troppo, i due passeranno la notte insieme! L’indomani, però, arriverà una brutta sorpresa…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian bacia Constanze davanti a Maja

Se Florian sarà convinto di non rivedere mai più la sua fiamma, il mattino successivo non solo la incontrerà nuovo ma scoprirà con orrore la sua identità: si tratta di Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), la sorellastra di Maja! E ora?

Sconvolto, Florian prenderà le distanze dalla ragazza, ma poi accadrà qualcosa che gli farà cambiare idea: Maja tenterà ancora una volta di convincerlo a tornare insieme e non sembrerà disposta ad arrendersi. A quel punto il nostro Florian capirà che l’unico modo per convincere Maja a guardare avanti sia spezzarle il cuore. E così, benché addolorato, Florian bacerà appassionatamente Constanze di fronte alla stessa Maja.

Ebbene, il “piano” sortirà effettivamente i risultati sperati per quanto riguarda Maja, che resterà devastata. Nel frattempo, però, accadrà qualcosa che il guardacaccia non aveva considerato: Constanze inizierà a provare nei suoi confronti molto più che semplice attrazione…