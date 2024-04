Terra Amara: Fikret chiede a Zeynep di sposarlo | Anticipazioni

Nelle ultimissime puntate italiane di Terra Amara ci sarà spazio anche per una romantica richiesta di matrimonio. Certo di aver messo ormai del tutto da parte i sentimenti per la “cognata” Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), Fikret sarà più che mai deciso a voltare pagina con la maestra Zeynep Yilmaz (Ümit Beste Kargın) e non esiterà a chiederle di diventare sua moglie…

Terra Amara, news: il primo bacio tra Zeynep e Fikret

La storyline arriverà ad un vero e proprio punto di svolta nel momento in cui Fikret deciderà di aprire il suo cuore a Zeynep, parlando della difficile relazione vissuta con Mujgan Hekimoglu (Melik Ipek Yalova) dei motivi che l’hanno spinto ad adottare il piccolo Kerem Alì quando la dottoressa è morta a causa di un tragico incidente aereo.

Fatto sta che Zeynep e Fikret cominceranno a passare tantissimo tempo insieme e tra di loro, dopo una serie di uscite, scatterà un primo e intenso bacio. In seguito a tutto ciò, i due decideranno quindi di non nascondersi più e si comporteranno di fronte a tutti gli abitanti di Cukurova come dei fidanzati. Un risvolto che farà piacere a Çetin (Aras Senol), il migliore amico di Fikret, ma anche alla sindachessa Lütfiye Duman (Hulya Darcan), da sempre “fan” della coppia…

Terra Amara, trame: Zeynep, Fikret e il “segreto” su Zuleyha

Non a caso, Fikret inizierà a pensare che Zeynep sia la persona giusta per stare al suo fianco e vorrà sposarla. Tuttavia, prima di procedere con la proposta matrimoniale, il giovane Fekeli deciderà di ascoltare un consiglio della “zia” Lütfiye, ossia di parlare dei sentimenti che per un certo periodo credeva di provare per Zuleyha prima che sia qualcun altro a dirlo all’insegnante.

Proprio per questo, dopo averle comprato un anello di fidanzamento, Fikret inviterà a cena Zeynep in un ristorante romantico e, prima di passare alla nuova dichiarazione d’amore, le farà presente che per un po’ ha creduto di essere innamorato di Zuleyha, confondendo il senso di protezione nei suoi riguardi, innescato dalla scomparsa di Demir (Murat Unalmis), per qualcos’altro. Discorso al termine del quale preciserà a Zeynep di aver capito di avere sbagliato dopo essersi innamorato perdutamente di lei…

Terra Amara, spoiler: Fikret chiede a Zeynep di sposarlo!

Colpita dalla sincerità con la quale l’uomo avrà affrontato la “spinosa” questione, anche Zeynep avrà dunque la certezza del fatto che Fikret sia l’uomo giusto per lei e non esiterà a dirgli di sì quando si inginocchierà per chiederle di diventare sua moglie. A Cukurova si respirerà dunque aria di fiori d’arancio e, ve lo diciamo sin da ora, il matrimonio tra Zeynep e Fikret sarà l’evento che chiuderà tutte le storie della dizi turca.

Nozze dove però non mancherà anche un momento di forte tensione, proprio come la telenovela è solita fare… Seguici su Instagram.