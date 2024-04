Terra amara, anticipazioni puntata 25 aprile 2024 (in prima serata)

Anticipazioni puntata Terra amara di giovedì 25 aprile 2024 (prima serata)

Vahap svela ad Abdulkadir che Colak ha solo fatto finta di sposare Betul. Abdulkadir e Hakan sono minacciati da Hamran, figlio di un uomo da loro fatto fuori tanti anni prima in Libano. I due si incontrano di soppiatto per parlarne ma Zuleyha, che aveva seguito Hakan, ora chiede lumi. Abdulkadir si inventa a quel punto una storia, dicendo di aver chiesto ad Hakan di aiutare Vahap in quanto anni prima aveva contratto con lui un debito d’onore.

Colak non sta pagando le sue braccianti e Zuleyha decide di risarcirle, ma ma al tempo stesso pensa insieme a Fikret a come poterle aiutarle. Colak a sua volta tenta di convincere le braccianti di Zuleyha a raccogliere le sue arance ma le donne, sapendo come Colak aveva trattato le altre, si ribellano. Hakan e Abdulkadir credono che l’unica soluzione sia ammazzare l’uomo che li minaccia.

Sermin e Betul, ormai senza fissa dimora, vivono da Vahap, che però le tratta come delle serve. Betul non intende prendere ordini da lui, ma la madre cerca di convincerla a essere paziente. Alla tenuta, Cevriye cerca ancora di conquistare Gaffur, il quale però non appare molto interessato. Zuleyha, dopo aver scoperto che Colak concede alle braccianti donne uno stipendio più basso, istituisce un fondo di solidarietà e comincia una battaglia per la parità salariale.