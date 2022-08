Spoiler Un altro domani: l’amore tra Carmen e Kiros è sempre più complicato

Chi segue Un Altro Domani ha già capito che l’operaio Mabalé (Boré Buika) è del tutto contrario all’amore tra il “collega” Kiros (Ivan Mendez) e la signorina Carmen Villanueva (Amparo Pinero). Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela iberica emergerà il perché di tanta ostilità…

Un Altro Domani, news: Carmen progetta la fuga con Victor ma…

Tutto si innescherà quando Francisco (Sebastian Haro) confesserà alla figlia che deve assolutamente sposare Victor (Jon Lopez) a causa dei grossi debiti che ha con il padre Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia). Inizialmente, la ragazza tenterà di tirarsi indietro, salvo poi fingere di accettare il fidanzamento per organizzare, nel frattempo, una fuga con Kiros, l’uomo che davvero ama, lontano dalla Guinea.

Tuttavia la faccenda vedrà presto l’intervento della dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta), che intercetterà i propositi di Carmen e la costringerà a piantare in asso Kiros. Nonostante gli accordi presi con lui, la Villanueva diventerà dunque a tutti gli effetti la promessa sposa di Victor. La nostra protagonista si piegherà infatti ai ricatti di Patricia poiché minaccerà di scovare il suo amante – di cui non saprà ancora il nome – e fargli del male.

Un Altro Domani, trame: Kiros non capisce le motivazioni di Carmen

Dato che era già tutto previsto per la loro fuga, Kiros non capirà ovviamente il dietrofront di Carmen e, utilizzando Enoa (Edith Martínez Val) come tramite, cercherà più volte di darle appuntamento in fabbrica per un confronto definitivo.

In tal senso, possiamo anticiparvi che la Villanueva penserà di presentarsi, ma in una prima occasione verrà agganciata da Victor mentre si starà recando lì, mentre in una seconda dovrà interrompere il chiarimento poiché Patricia rischierà di beccarla in compagnia proprio di Kiros.

Col trascorrere delle giornate, Kiros si sentirà perciò completamente preso in giro da Carmen, tant’è che arriverà a rovistare nel suo diario e leggerà una pagina dove la giovane scriveva che si era forse sbagliata sui suoi sentimenti verso di lui (uno scritto avvenuto in preda alla confusione più totale, quando cercava di convincersi quanto fosse giusto sposare Victor, un uomo della sua stessa classe).

Quelle parole, completamente fraintese, faranno arrabbiare Kiros, che distruggerà un mobile quasi pronto e si beccherà un rimprovero da Victor. Tutti fatti che spingeranno Mabalé a prendere per l’ennesima volta una posizione contro l’amore della “coppietta”…

Un Altro Domani, spoiler: ecco perché Mabalé è contrario all’amore tra Kiros e Carmen

Quando la incontrerà nella piazza principale di Rio Muni, Mabalé spiegherà a Carmen che l’amore con Kiros creerà soltanto problemi e le porterà come esempio la storia di suo padre, misteriosamente scomparso nel nulla, diversi anni prima, dopo essersi innamorato di Martina, una donna bianca figlia del padrone per cui lavorava.

Insomma, Mabalé ha già vissuto, seppur non in prima persona, un amore impossibile nella colonia e vorrà evitare che Kiros faccia la stessa fine del suo papà. Da questo dialogo, Carmen capirà quindi per quale ragione il “capomastro” è così protettivo nei confronti del suo amato, ma ciò basterà a frenare i suoi sentimenti per Kiros per concentrarsi sul matrimonio con Victor?