Un posto al sole, anticipazioni 3 agosto 2022: Rossella riceve una notizia terribile!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 3 agosto 2022

Mercoledì 3 agosto 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una terribile notizia, una vecchia conoscenza e una decisione da prendere… Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Nella prima apparizione insieme in pubblico, Ferri e Marina si imbattono in una vecchia conoscenza. Lara ha grossi problemi economici e suo malgrado deve decidere di compiere una mossa azzardata. Riccardo non accetta molto la mancata convivenza, ma intanto Rossella sta ricevendo una bruttissima notizia. Una volta capito il segreto delle gemelle, Serena deve decidere che fare e se coprirle per l’ennesima volta.