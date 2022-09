Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la mossa a sorpresa di ALEXANDRA

Era stata scelta da Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) per portare a termine la sua vendetta contro Christoph Saalfeld (Dieter Bach)… e invece Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) farà l’esatto contrario! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la donna metterà infatti da parte il vecchio rancore nei confronti dell’albergatore, arrivando addirittura a salvare quest’ultimo dalla prigione. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph tradisce il segreto di Alexandra

Da tempo ormai vi stiamo parlando di Alexandra Schwarzbach, personaggio annunciato come l’erede di Ariane Kalenberg. Sarà infatti proprio quest’ultima a scegliere la donna per portare avanti il suo piano contro Christoph. Le cose, però, non andranno come pianificato dalla dark lady…

Benché Saalfeld le abbia spezzato il cuore anni prima lasciandola per sposare un’altra, la Schwarzbach non lo ha infatti mai dimenticato. E così, quando i due si rivedranno, non ci vorrà molto prima che tra loro riesplodano i vecchi sentimenti. Peccato solo che Alexandra sia sposata!

Ebbene, benché profondamente combattuta, alla fine la donna deciderà di restare insieme al marito Markus (Timo Ben Schöfer).

Si tratta però di una decisione che Christoph non riuscirà ad accettare! Determinato a liberarsi del rivale, l’albergatore penserà dunque bene di svelare agli altri Saalfeld le reali intenzioni degli Schwarzbach. Così facendo, però, colpirà anche la sua amata…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Alexandra salva Christoph

Il risultato? Nel timore che Christoph possa parlare ai comproprietari del Fürstenhof anche dei loro falsi in bilancio, Markus e Alexandra si vedranno costretti a vendere le proprietà di famiglia pur di ripianare i conti della loro azienda prima che sia troppo tardi.

Inutile dire che l’accaduto farà infuriare Alexandra, che si allontanerà da Christoph tornando tra le braccia di Markus. La furia della donna, però, non durerà a lungo!

Poco dopo, infatti, Saalfeld si troverà ad affrontare una brutta situazione: un processo per lesioni personali nei confronti di Ariane Kalenberg. E Alexandra non ci penserà due volte ad offrirgli il suo aiuto…

Ebbene, sarà proprio grazie alla Schwarzbach che Saalfeld riuscirà a cavarsela con la sospensione della pena, mettendo così una volta per tutte fine al suo incubo. Una vittoria che finirà per far avvicinare nuovamente Christoph e Alexandra. Tra i due è dunque destinato a riesplodere l’amore?

(Puntate 3915-20, in onda in Germania dal 21 al 28 ottobre 2022)