Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: il tradimento di CHRISTOPH

Trent’anni fa la fece innamorare per poi deluderla nel peggiore dei modi. Una storia che rischierà di ripetersi! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, Christoph Saalfeld (Dieter Bach) finirà infatti per tradire la fiducia di Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) proprio quando quest’ultima aveva finalmente accettato i suoi sentimenti per lui. E a quel punto nulla sarà più come prima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Alexandra pensa di fuggire con Christoph

Una nuova appassionate trama sta monopolizzando l’attenzione in Germania: una vicenda che vedrà ancora una volta al centro Christoph Saalfeld! Nella prossima stagione di Tempesta d’amore l’albergatore ritroverà infatti una persona molto importante del suo passato: Alexandra Schwarzbach, sua fidanzata di lunga data da lui lasciata per sposare la ricchissima Xenia (Elke Winkens).

Arrivata al Fürstenhof per dare una lezione al suo ex, Alexandra finirà velocemente per reinnamorarsi di lui… ed il sentimento sarà reciproco! Peccato solo che la donna sia sposata con Markus (Timo Ben Schöfer) e che quest’ultimo scoprirà tutto…

Messa sotto pressione dal marito, la Schwarzbach si vedrà costretta a usare il proprio ascendente su Saalfeld per tendergli una trappola. Ben presto, però, capirà di non poter sfuggire ai propri sentimenti e penserà di accettare la folle proposta di Christoph: fuggire di nascosto per rifarsi una vita insieme!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph provoca l’ira di Alexandra

Ebbene, proprio mentre la donna starà per fare il grande passo, al Fürstenhof comparirà niente altri che sua figlia Eleni (Dorothée Neff)… e a quel punto tutto cambierà! Capendo di non poter perdere la propria famiglia, Alexandra deciderà infatti di rinunciare al suo grande amore e restare a Bichlheim. Christoph, però, non si arrenderà…

Deciso a liberarsi di Markus, l’albergatore penserà dunque bene di rivelare a Werner (Dirk Galuba) e Robert (Lorenzo Patané) il piano degli Schwarzbach di vendere parte del Fürstenhof. Così facendo, però, Christoph tradirà il segreto che Alexandra gli aveva confidato, facendo infuriare la donna…

E non è finita qui! Temendo che Saalfeld possa rivelare anche la loro intenzione di usare il ricavato della vendita per risanare i falsi in bilancio della loro azienda, Markus e Alexandra si vedranno costretti a giocare d’anticipo, vendendo le proprietà di famiglia pur di ripianare i conti.

Il risultato? Invece che liberarsi del rivale in amore per avere via libera con Alexandra, con le sue macchinazioni Christoph non solo spingerà quest’ultima tra le braccia di Markus, ma ne scatenerà anche l’ira. L’amore della Schwarzbach per Saalfeld lascerà dunque spazio all’odio? Oppure alla fine i sentimenti trionferanno?

(Puntate 3912-5, in onda in Germania dal 17 al 21 ottobre 2022)