Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la decisione di ARIANE

Una delle trame più drammatiche degli ultimi anni sta per prendere il via nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Pronta a tutto pur di liberarsi della “rivale in amore”, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) arriverà infatti ad ordire un crudele piano che segnerà per sempre la vita di Cornelia Holle (Deborah Müller). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia rinuncia alla fuga con Robert

Da quando Ariane ha deciso di conquistare Robert, è stato subito chiaro che Cornelia avrebbe rappresentato il suo principale ostacolo. Ostacolo che la dark lady non esiterà a rimuovere ricorrendo a qualunque mezzo!

Dopo aver invano tentato di separare i due innamorati, la Kalenberg non ha esitato a far credere a questi ultimi di essere fratello e sorella, costringendoli così a lasciarsi. Nonostante il trauma per quella scoperta inaspettata, però, Saalfeld e la Holle faticheranno a mantenere le distanze…

Non sopportando più il dolore per la separazione dalla donna che ama, Robert farà dunque a quest’ultima una proposta apparentemente folle: fuggire insieme per rifarsi una vita dove nessuno sa che sono consanguinei! Come prevedibile, però, la Holle non potrà accettare di vivere da “latitante” e dirà dunque addio al suo amato…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane trova Cornelia dopo l’incidente

A quel punto nulla tratterrà più Robert, che si preparerà a lasciare il Fürstenhof e ricominciare da capo lontano da tutti. Una decisione che devasterà sia Cornelia che Ariane! Mentre quest’ultima penserà a come impedire che il suo amato parta, la Holle proverà a soffocare il dolore facendo un giro in moto. Una decisione che avrà conseguenze inaspettate…

Complice l’agitazione, Cornelia avrà infatti un incidente e cadrà rovinosamente a terra, dove resterà priva di sensi. Il peggio, però, arriverà solo più tardi: mentre tutto il Fürstenhof si mobiliterà per ritrovare la donna, sarà Ariane a imbattersi in quest’ultima! E a quel punto nella sua mente criminale prenderà forma un’idea diabolica…

Dopo aver inizialmente pensato di abbandonare la Holle al suo destino, la Kalenberg dovrà cambiare piano in quanto la donna riprenderà i sensi. Sarà allora che la dark lady elaborerà un piano crudele: trasformare uno sfortunato incidente in moto in un tentato suicidio!

Quando la polizia non troverà tracce di frenata, Ariane inizierà dunque a insinuare nei Saalfeld il dubbio che Cornelia abbia tentato di togliersi la vita. Il motivo? Fare in modo che Robert resti a Bichlheim spinto dalla preoccupazione per la “sorella” e, al contempo, far rinchiudere Cornelia in psichiatria. La dark lady riuscirà a portare a termine il suo diabolico piano?