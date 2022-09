Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la partenza di CONSTANZE

Con il suo ingresso in scena, Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) è riuscita a stravolgere gli equilibri, ma non sempre in modo lecito! Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la bella rossa si ritroverà a pagare a caro prezzo i propri errori, finendo per dover prendere una decisione che la porterà lontana dal Fürstenhof… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Paul scopre gli intrighi di Constanze

Quando Constanze von Thalheim si innamora, è disposta a tutto pur di tenere legata a sé la persona amata… anche quando si tratta di commettere scorrettezze e persino crimini! Dopo aver fatto di tutto per impedire che Florian (Arne Löber) e Maja (Christina Arends) tornassero insieme, la storia si ripeterà anche nella diciottesima stagione di Tempesta d’amore, che vedrà la von Thalheim ancora una volta nei panni della principale antagonista.

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, la ragazza si innamorerà infatti di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), con cui inizierà una relazione. Purtroppo per lei, però, con il tempo lui perderà la testa per Josie Klee (Lena Conzendorf), una giovane pasticciera di grande talento.

E a quel punto Constanze ricorrerà a metodi estremi pur di tenersi stretto il fidanzato…

Non contenta di aver drogato Paul per far credere a Josie che l’uomo l’abbia tradita con un’ospite dell’hotel, la von Thalheim proverà a convincere Lindbergh a seguirla a Londra sostenendo di aver ottenuto un’offerta di lavoro irrinunciabile. Purtroppo per lei, però, le sue bugie verranno alla luce… e a quel punto saranno guai!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Constanze lascia il Fürstenhof

Sconvolto dalle bassezze di cui è stata capace la fidanzata, Paul chiuderà i rapporti con lei e deciderà di restare a Bichlheim, anche se ormai Josie non ne vuole più sapere di lui. Dopo la delusione del presunto tradimento, la Klee si è infatti rifatta una vita insieme a Leon Thormann (Carl Bruchhäuser) e Lindbergh non se la sentirà di rovinare ancora una volta la sua felicità.

E Constanze? Disperata per la rottura con Paul, la ragazza tenterà in tutti i modi di ottenere il perdono del suo amato e ricucire i rapporti con lui. Ben presto, però, le sarà chiaro che per la sua relazione con Lindbergh non c’è più nulla da fare…

Sarà così che Constanze prenderà una decisione coraggiosa: lasciare il Fürstenhof per trasferirsi a Londra e ricominciarvi da zero una nuova vita. Dopo un ultimo incontro chiarificatore con Paul, nel corso della puntata 3899 (in onda in Germania il prossimo 23 settembre) la von Thalheim partirà dunque alla volta dell’Inghilterra.

Dopo Maja, Cornelius (Christoph Mory), Selina (Katja Rosin), Henning (Matthias Zera), anche l’ultimo esponente della famiglia von Thalheim uscirà dunque di scena, Si tratterà di un addio definitivo? Ebbene, per ora pare proprio di sì. Abbiamo però ormai imparato che a Tempesta d’amore le sorprese sono sempre in agguato…