Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la separazione di JOSIE e PAUL

Il loro doveva essere un amore da sogno, eppure tutto andrà storto. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Josie Klee (Lena Conzendorf) metterà infatti fine alla sua relazione con Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel). E il motivo sarà il più classico e deludente per una donna innamorata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Paul, Josie e Constanze

La tradizione vuole che l’amore tra i due protagonisti di Tempesta d’amore debba affrontare mille ostacoli prima di poter trionfare. Ciononostante, la storia tra l’amatissimo Paul Lindbergh e la new entry Josie Klee – figlia naturale di Erik (Sven Waasner) e Yvonne (Tanja Lanäus) – sarà decisamente anomala.

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, Josie si innamorerà immediatamente di Paul, mentre lui vedrà a lungo in lei solo un’amica tanto da iniziare una relazione con la sorellastra di Maja: Constanze von Thalheim (Sophia Schiller). Qualche mese dopo, però, Lindbergh capirà la vera natura dei suoi sentimenti per la Klee, con cui inizierà una relazione segreta.

I due innamorati non potranno infatti vivere il proprio amore alla luce del sole a causa di una situazione drammatica che ha colpito Constanze: vittima di un grave incidente, la ragazza rischierà di rimanere paralizzata e Paul non se la sentirà di lasciarla sola. La von Thalheim, però, non ci metterà molto a scoprire che il fidanzato la tradisce…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Paul “tradisce” Josie con Tatjana

Determinata a separare i due amanti, Constanze prima proverà a sedurre il fidanzato e poi, di fronte al fallimento della sua iniziativa, architetterà un piano a dir poco diabolico: farà venire al Fürstenhof un’amica avvenente di nome Tatjana Floerke (Laura Egger) con lo scopo di sedurre Paul.

Ebbene, effettivamente quest’ultimo sembrerà gradire la presenza della bella ospite, con cui trascorrerà una serata al ristorante dell’hotel proprio sotto gli occhi di una gelosissima Josie. E così, quando l’indomani quest’ultima troverà il suo amato a letto con la nuova arrivata, non avrà dubbi: Paul l’ha tradita!

Ma sarà andata davvero così? Ebbene, le anticipazioni ufficiali non vanno nel dettaglio, ma lasciano intendere che in realtà Paul sia stato drogato da Tatjana durante la loro cena per poi mettere in scena la presunta notte di passione. Al suo risveglio, infatti, Lindbergh non riuscirà a ricordare nulla dell’accaduto…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Josie lascia Paul

Disperato, il ragazzo proverà in tutti i modi a convincere Josie della sua innocenza, ma la ragazza – anche alla luce delle continue delusioni ricevute nelle precedenti settimane – non gli crederà e troncherà definitivamente la loro relazione.

E Constanze? Inutile dire che quest’ultima farà i salti di gioia: tutto è infatti andato secondo i piani! La von Thalheim passerà dunque alla seconda parte del suo intrigo, mostrandosi come una donna matura e piena di fiducia nei confronti del fidanzato, tanto da dirsi certa dell’innocenza di quest’ultimo. La reazione di Lindbergh, però, non sarà quella prevista…

Se Constanze sperava di legarlo ancora di più a sé, Paul reagirà invece confessandole di amare Josie e di voler stare con quest’ultima! E ora?

(Puntate 3849-52, in onda in Germania dal 16 al 22 giugno 2022)