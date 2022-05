Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: PAUL e JOSIE vengono scoperti

Si fa sempre più esplosivo il triangolo al centro della diciottesima stagione di Tempesta d’amore! L’amore tra i due protagonisti Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf) verrà infatti presto scoperto da Constanze von Thalheim (Sophia Schiller). E le conseguenze non si faranno attendere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Paul e Josie innamorati

Mentre in Italia il lieto fine di Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber) è ancora lontano, in Germania i riflettori sono puntati su un’altra appassionante storia d’amore: quella tra Paul Lindbergh (personaggio storico della soap) e la new entry Josie Klee, figlia naturale di Erik (Sven Waasner) e Yvonne (Tanja Lanäus).

Ebbene, se la ragazza si innamorerà a prima vista dell’affascinante amministrativo del Fürstenhof, lui vedrà invece in lei solo un’amica e inizierà una relazione con la bellissima sorellastra di Maja: Constanze von Thalheim (Sophia Schiller). Non ci vorrà però molto prima che la situazione cambi…

Dopo qualche mese, Paul si innamorerà infatti di Josie, a cui si dichiarerà. I due protagonisti si lasceranno dunque andare ai rispettivi sentimenti, ma ben presto sarà chiaro ad entrambi di voler vivere alla luce del sole il proprio amore. Lindbergh deciderà dunque di lasciare la fidanzata, ma proprio allora un evento drammatico rovinerà i suoi piani…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Constanze ha un incidente

Proprio quando Paul si preparerà a incontrare Constanze per lasciarla, infatti, la ragazza avrà un incidente con la propria auto e rimarrà gravemente ferita, tanto che i medici non escluderanno per lei una paralisi permanente!

Il risultato? Capendo che la fidanzata ha bisogno di lui in quel momento così difficile, Lindbergh deciderà di starle accanto, rinunciando dunque a Josie. Inutile dire che per quest’ultima si tratterà di un colpo durissimo, tanto che sua madre Yvonne arriverà ad ingaggiare un escort di nome Rafael (Jakob Graf) pur di tirarla su di morale.

Ebbene, la presenza del “rivale” scatenerà la gelosia di Paul, che finirà per riavvicinarsi a Josie, con cui passerà una notte di passione. A quel punto i due capiranno di essere fatti l’uno per l’altra, ma decideranno comunque di aspettare ad uscire allo scoperto fino a che Constanze non si sarà ripresa. Ingannare la von Thalheim, però, non sarà così semplice…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Constanze capisce che Paul e Josie si amano

Il momento della svolta arriverà quando Constanze preparerà per Paul un romantico picnic con tanto di torta con dedica d’amore. Torta di cui dovrà occuparsi Josie! Ebbene, la giovane pasticciera sarà così presa dai propri pensieri per Lindbergh che finirà per firmare la dedica sulla torta con il proprio nome invece che con quello della rivale!

Il risultato? Quando la Klee si renderà conto del proprio errore, distruggerà il dolce nella speranza di cancellare le prove. Purtroppo per lei, però, la von Thalheim riuscirà a mettere insieme i pezzi della torta, ricostruendo così il messaggio…

A quel punto Constanze inizierà a sospettare che tra Josie e Paul ci sia qualcosa. Sospetto che verrà presto rafforzato dal ritrovamento di alcuni capelli biondi sugli abiti di Lindbergh. Rosa dalla gelosia, la donna chiederà dunque aiuto al cugino Henning (Matthias Zera) per scoprire se tra il fidanzato e la Klee ci sia davvero qualcosa. E lui (che ha un conto in sospeso con Paul) non si farà certo pregare…

Constanze e Henning inizieranno dunque a spiare di nascosto i due presunti amanti e arriveranno addirittura a tendere loro una trappola nella speranza di coglierli in flagrante. Ebbene, anche se mancherà la prova definitiva, i due von Thalheim raccoglieranno abbastanza indizi da essere certi che Paul e Josie siano amanti.

E così, quando Paul si preparerà a troncare la relazione con lei, Constanze non solo lo capirà subito, ma deciderà anche di agire d’anticipo…

(Puntate 3833-49, in onda in Germania dal 23 maggio al 16 giugno 2022)