Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la fine della storia di PAUL e CONSTANZE

Fondare una relazione sulle bugie non è mai una buona idea, ma Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) deciderà comunque di correre il rischio. Rischio per cui pagherà un prezzo altissimo!

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la sorellastra di Maja (Christina Arends) perderà infatti l’uomo che ama proprio a causa della sua scarsa sincerità. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Constanze separa Josie e Paul

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia abbiamo da poco conosciuto Constanze, un personaggio decisamente controverso destinato a farci compagnia per parecchio tempo. Se attualmente la ragazza è follemente innamorata di Florian (Arne Löber), tra qualche mese non solo avrà dimenticato il bel guardacaccia, ma avrà un nuovo amore: Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel).

Ebbene, inizialmente la relazione sembrerà andare a gonfie vele, ma poi Paul perderà la testa per la giovane pasticciera Josie Klee (Lena Conzendorf). Il risultato? Pronta a tutto pur di non perdere l’uomo che ama, Constanze ordirà un perfido intrigo per far credere alla rivale che Lindbergh l’abbia tradita! Ed effettivamente le cose andranno secondo i piani…

Ferita e delusa da Paul, Josie chiuderà infatti i rapporti con lui per iniziare poi una storia con Leon Thormann (Carl Bruchhäuser). I sentimenti che legano Lindbergh e la Klee, però, non svaniranno tanto facilmente…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Paul scopre le bugie di Constanze

Dopo aver scoperto che Paul ha addirittura ingaggiato un detective privato pur di aiutare Josie a trovare il suo vero padre, Constanze capirà che il fidanzato ama ancora profondamente la Klee ed è solo questione di tempo prima che questi ultimi tornino insieme. E, inutile dirlo, la von Thalheim non aspetterà che ciò accada!

Sarà così che Constanze comunicherà a Paul di aver ricevuto una fantastica offerta di lavoro a Londra e di volersi trasferire con lui in Inghilterra. Una prospettiva che non entusiasmerà affatto Lindbergh, dal momento che lasciare Bichlheim vorrebbe dire perdere il suo lavoro al Fürstenhof e, soprattutto, Josie!

Vedendo quest’ultima felice insieme a Leon, però, Paul capirà di non avere il diritto di distruggerne la felicità e accetterà dunque di seguire Constanze in Inghilterra. Peccato solo che, poco prima di partire, scoprirà che la fidanzata gli ha mentito: non ha mai ricevuto un’offerta di lavoro a Londra! Una rivelazione che cambierà tutto…

Sconvolto dalle bugie della fidanzata, Lindbergh finirà infatti per chiudere la loro relazione e a nulla varranno i tentativi della von Thalheim di rimediare al proprio errore… anzi! Furiosa per la determinazione del suo ex a non tornare con lei, la donna finirà per farsi sfuggire un segreto scottante…

(Puntate 3890-8, in onda in Germania dal 12 al 22 settembre 2022)