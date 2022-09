Terra Amara: Müjgan vuole lasciare Cukurova ma poi… | Anticipazioni

Spoiler Terra amara: la decisione di Müjgan… e il ripensamento!

Subito dopo la breve pausa di Terra Amara, i telespettatori italiani della telenovela assisteranno alla nascita dell’amore tra Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova). Tuttavia, il rapporto tra i due “piccioncini” rischierà di deteriorarsi nel momento in cui la donna scoprirà il passato tra l’uomo di cui si è innamorata e Züleyha Altun (Hilal Altınbilek)…

Terra Amara, news: Müjgan accetta di sposare Yilmaz ma…

Già sapete che Müjgan deciderà di sposare Yilmaz nel momento in cui il padre si opporrà fermamente a tale relazione (dopo che avrà appreso che il futuro genero è stato in carcere per omicidio) e le ordinerà di ritornare a Istanbul con lui. A quel punto, la Hekimoğlu troncherà qualsiasi tipo di rapporto con il genitore, salvo poi pentirsene quando una vecchia conoscenza di Yilmaz la metterà al corrente del fatto che è stato con la Altun.

Sconcertata per il particolare che le era stato omesso, Müjgan restituirà a Yilmaz l’anello di fidanzamento e si rifugerà ad Ankara da un’amica. Nel giro di poche ore, la dottoressa darà però all’uomo la possibilità di spiegarsi, anche se l’ennesimo inconveniente farà saltare l’incontro chiarificatore…

Terra Amara, spoiler: Müjgan vuole farsi trasferire

Proprio quando si starà per recare da Müjgan, Yilmaz litigherà infatti con un gruppo di uomini, che non esiteranno a prenderlo in giro poiché ormai si sarà diffusa per tutta Cukurova la voce della sua relazione passata con Züleyha. Nel bel mezzo dello scontro, Akkaya tenterà dunque di difendersi e finirà per sparare un colpo di pistola ad uno dei brutti ceffi prima di essere colpito a sua volta. Per Yilmaz scatterà quindi l’arresto, almeno finché il “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) non convincerà il ferito a testimoniare in favore del “figlioccio”.

Nel frattempo, Müjgan non riuscirà a comprendere per quale motivo Yilmaz abbia saltato il loro appuntamento e, inconsapevole del fatto che si trovava in prigione, scriverà al direttore dell’ospedale di Cukurova per ottenere il trasferimento in un’altra città. Il medico cambierà però presto idea…

Terra Amara, trame: Müjgan cambia idea ma non perdona Yilmaz!

Appena arriverà nella struttura ospedaliera per formalizzare le sue dimissioni, Müjgan sentirà infatti alcune persone parlare male di lei per via dello scandalo creato dalla liaison tra Yilmaz e Züleyha. Visto che non avrà fatto nulla di male, la dottoressa capirà quindi che scappare non è il modo giusto per riabilitare la sua figura e comunicherà al direttore che intende restare a Cukurova.

Tuttavia, nonostante il repentino cambiamento d’idea, Müjgan non avrà per niente intenzione di perdonare Yilmaz e infatti il loro successivo incontro, che avverrà dopo la scarcerazione di Akkaya, si concluderà con un nulla di fatto… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.